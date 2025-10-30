Цены на нефть снижаются: направляются к падению на 3% за месяц

Цены на нефть снизились в четверг, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о снижении пошлин для Китая после встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, на фоне скепсиса относительно того, что это знаменует окончание торговой войны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent, подорожавшие в среду на 52 цента, к 06:42 по Гринвичу (08:42 по Киеву) упали на 20 центов, или 0,31%, до 64,72 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate также упали на 20 центов, или 0,33%, до 60,28 доллара после роста на 33 цента днем ранее.

Трамп согласился снизить пошлины для Китая с 57% до 47% в рамках годового соглашения в обмен на возобновление Пекином закупок сои из США, сохранение экспорта редкоземельных металлов и прекращение незаконной торговли фентанилом.

"Теперь рынок видит ситуацию такой, какой она есть, без всей этой нагнетательной обстановки и политической показухи", - заявила Вандана Хари, основательница аналитической компании Vanda Insights, которая предоставляет анализ нефтяного рынка.

"Это лишь пауза в борьбе и небольшая деэскалация, которую подавали как "торговое соглашение"", - указала она.

Также, способствуя улучшению экономических перспектив, Федеральная резервная система США снизила процентные ставки в среду, в соответствии с ожиданиями рынка. Однако это дало понять, что это может быть последнее снижение в этом году, поскольку продолжающаяся приостановка работы правительства (шатдаун) в США ставит под угрозу доступность данных.

"Решение ФРС подчеркивает более широкий поворот в ее политическом цикле - переход к постепенной рефляции и поддержке, а не к сдержанности, что создает благоприятные условия для сырьевых товаров, чувствительных к экономической активности", - отметил в своей заметке главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти.

Рост цен на нефть марок Brent и WTI на предыдущей сессии также отразил более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и топлива в США.

"Оба эталонных сорта, вероятно, упадут более чем на 3% в октябре, что станет для них третьим месяцем снижения подряд", пишет издание.

Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти в США сократились.

Еще одним важным событием для инвесторов является встреча ОПЕК+, запланированная на 2 ноября, где альянс, вероятно, объявит об увеличении поставок на 137 000 баррелей в сутки в декабре.

Группа повысила целевые показатели добычи в целом более 2,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от мирового предложения, в рамках серии ежемесячных повышений с апреля. Это составляет чуть менее половины совокупного сокращения поставок на 5,85 млн баррелей в сутки, о котором группа договорилась в предыдущие годы.

