Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання

$42.340.08
49.310.42
ukenru
Ексклюзив
11:54 • 312 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 1570 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 5138 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 10259 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 40964 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 44920 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 57252 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48015 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44174 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 34484 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
91%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 33142 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 31712 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 32425 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 23166 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 12055 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 312 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 1572 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 4202 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 40965 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 44418 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Німеччина
Париж
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 35078 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 37409 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 93816 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 68903 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 85006 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
Financial Times

Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У вівторок акції продемонстрували помірне зростання, а криптовалюти та глобальні державні облігації стабілізувалися після розпродажів. Це відбулося на тлі очікуваного підвищення процентної ставки в Японії, що вплинуло на світові ринки.

Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання

У вівторок акції продемонстрували помірне зростання, а криптовалюти і глобальні державні облігації стабілізувалися після розпродажів напередодні, спровокованих очікуваним підвищенням процентної ставки в Японії, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на S&P 500 залишалися стабільними після падіння на Волл-стріт напередодні, тоді як акції в Європі та Азії зросли.

Трохи більше спокою на ринку японських державних облігацій після потужного аукціону японських державних облігацій сприяло покращенню настрою, а дохідність 10-річних та 30-річних японських облігацій знизилася приблизно на один базисний пункт.

Дохідність облігацій рухається обернено пропорційно цінам, а тижневе падіння японських державних облігацій через побоювання щодо фінансів країни та очікуваного підвищення ставок Банком Японії призвело до того, що дохідність 10-річних облігацій досягла 17-річного піку, а дохідність 30-річних – історичного максимуму.

Цей розпродаж негативно позначився на світових облігаціях у понеділок: прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла майже на 8 базисних пунктів, а прибутковість 10-річних німецьких облігацій – майже на 6 базисних пунктів, що також призвело до зниження фондових ринків.

У вівторок світові облігації знову наслідували приклад японських державних облігацій, але цього разу демонстрували спокій, пише видання.

Біткоїн знизився на 30% з жовтневого піку

Біткоїн, який деякі розглядають як можливий провідний індикатор для ризикових активів, у вівторок трохи зріс після тривожного падіння на 5,2% у понеділок і на рівні 87 000 доларів США знизився на 30% з жовтневого піку.

"Наразі справи досить стабільні, ми завершуємо цей рік, з невеликою кількістю негативних сюрпризів", – сказав Самі Чаар, головний економіст Lombard Odier.

"Вчорашній день здебільшого нічим не запам'ятався, за винятком криптоактивів. Біткоїн (за останні кілька тижнів) сильно впав, і, чесно кажучи, його вплив на світові ринки був обмеженим", - вказав експерт.

Думки представників криптоіндустрії були менш оптимістичними.

"Настрої (у криптовалютному секторі) коливаються від тривожності до  покірності", - заявив Джехан Чу, засновник венчурної компанії блокчейн-бізнесу Kenetic Capital, і останнє падіння застало інвесторів зненацька.

"Наступні кілька місяців будуть вирішальними, але навіть найоптимістичніші, можливо, вже впадають у зимову сплячку", - вказав він.

У вівторок долар загалом залишався стабільним після того, як його ослаблення у понеділок допомогло євро ненадовго піднятися вище за $1,165. Востаннє єдина валюта торгувалася на рівні 1,1605 дол.

Однак деякі інвестори починають чекати на триваліше зниження долара, оскільки США готуються до подальшого і швидшого зниження процентних ставок, ніж багато інших країн.

Дані, опубліковані в понеділок, підтвердили очікування зниження ставки Федеральною резервною системою в грудні, при цьому в листопаді виробництво скоротилося дев'ятий місяць поспіль, хоча споживачі перевершили очікування аналітиків, здійснивши онлайн-покупки на суму 23,6 млрд доларів напередодні святкового сезону.

Ціна на золото знизилася на 1%, опустившись нижче за 4200 доларів за унцію, але все ще становить всього близько 4% від історичного максимуму жовтня. Срібло подешевшало майже на 2%.

Ціни на нафту також зросли після атак безпілотників на російські енергетичні об'єкти, а ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок залишилися на рівні 63,1 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту торгувалися на рівні 59,21 долара за барель.

Ціни на нафту стабільні на тлі уражень у рф та напруги між США і Венесуелою02.12.25, 08:53 • 2112 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Золото
Електроенергія
Федеральна резервна система
Reuters
Азія
Європа
Японія
Сполучені Штати Америки