Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання

У вівторок акції продемонстрували помірне зростання, а криптовалюти і глобальні державні облігації стабілізувалися після розпродажів напередодні, спровокованих очікуваним підвищенням процентної ставки в Японії, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на S&P 500 залишалися стабільними після падіння на Волл-стріт напередодні, тоді як акції в Європі та Азії зросли.

Трохи більше спокою на ринку японських державних облігацій після потужного аукціону японських державних облігацій сприяло покращенню настрою, а дохідність 10-річних та 30-річних японських облігацій знизилася приблизно на один базисний пункт.

Дохідність облігацій рухається обернено пропорційно цінам, а тижневе падіння японських державних облігацій через побоювання щодо фінансів країни та очікуваного підвищення ставок Банком Японії призвело до того, що дохідність 10-річних облігацій досягла 17-річного піку, а дохідність 30-річних – історичного максимуму.

Цей розпродаж негативно позначився на світових облігаціях у понеділок: прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла майже на 8 базисних пунктів, а прибутковість 10-річних німецьких облігацій – майже на 6 базисних пунктів, що також призвело до зниження фондових ринків.

У вівторок світові облігації знову наслідували приклад японських державних облігацій, але цього разу демонстрували спокій, пише видання.

Біткоїн знизився на 30% з жовтневого піку

Біткоїн, який деякі розглядають як можливий провідний індикатор для ризикових активів, у вівторок трохи зріс після тривожного падіння на 5,2% у понеділок і на рівні 87 000 доларів США знизився на 30% з жовтневого піку.

"Наразі справи досить стабільні, ми завершуємо цей рік, з невеликою кількістю негативних сюрпризів", – сказав Самі Чаар, головний економіст Lombard Odier.

"Вчорашній день здебільшого нічим не запам'ятався, за винятком криптоактивів. Біткоїн (за останні кілька тижнів) сильно впав, і, чесно кажучи, його вплив на світові ринки був обмеженим", - вказав експерт.

Думки представників криптоіндустрії були менш оптимістичними.

"Настрої (у криптовалютному секторі) коливаються від тривожності до покірності", - заявив Джехан Чу, засновник венчурної компанії блокчейн-бізнесу Kenetic Capital, і останнє падіння застало інвесторів зненацька.

"Наступні кілька місяців будуть вирішальними, але навіть найоптимістичніші, можливо, вже впадають у зимову сплячку", - вказав він.

У вівторок долар загалом залишався стабільним після того, як його ослаблення у понеділок допомогло євро ненадовго піднятися вище за $1,165. Востаннє єдина валюта торгувалася на рівні 1,1605 дол.

Однак деякі інвестори починають чекати на триваліше зниження долара, оскільки США готуються до подальшого і швидшого зниження процентних ставок, ніж багато інших країн.

Дані, опубліковані в понеділок, підтвердили очікування зниження ставки Федеральною резервною системою в грудні, при цьому в листопаді виробництво скоротилося дев'ятий місяць поспіль, хоча споживачі перевершили очікування аналітиків, здійснивши онлайн-покупки на суму 23,6 млрд доларів напередодні святкового сезону.

Ціна на золото знизилася на 1%, опустившись нижче за 4200 доларів за унцію, але все ще становить всього близько 4% від історичного максимуму жовтня. Срібло подешевшало майже на 2%.

Ціни на нафту також зросли після атак безпілотників на російські енергетичні об'єкти, а ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок залишилися на рівні 63,1 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту торгувалися на рівні 59,21 долара за барель.

