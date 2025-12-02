Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост

Во вторник акции продемонстрировали умеренный рост, а криптовалюты и глобальные государственные облигации стабилизировались после распродаж накануне, спровоцированных ожидаемым повышением процентной ставки в Японии, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на S&P 500 оставались стабильными после падения на Уолл-стрит накануне, тогда как акции в Европе и Азии выросли.

Немного больше спокойствия на рынке японских государственных облигаций после мощного аукциона японских государственных облигаций способствовало улучшению настроения, а доходность 10-летних и 30-летних японских облигаций снизилась примерно на один базисный пункт.

Доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам, а недельное падение японских государственных облигаций из-за опасений относительно финансов страны и ожидаемого повышения ставок Банком Японии привело к тому, что доходность 10-летних облигаций достигла 17-летнего пика, а доходность 30-летних – исторического максимума.

Эта распродажа негативно сказалась на мировых облигациях в понедельник: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 8 базисных пунктов, а доходность 10-летних немецких облигаций – почти на 6 базисных пунктов, что также привело к снижению фондовых рынков.

Во вторник мировые облигации снова последовали примеру японских государственных облигаций, но на этот раз демонстрировали спокойствие, пишет издание.

Биткоин снизился на 30% с октябрьского пика

Биткоин, который некоторые рассматривают как возможный ведущий индикатор для рисковых активов, во вторник немного вырос после тревожного падения на 5,2% в понедельник и на уровне 87 000 долларов США снизился на 30% с октябрьского пика.

"Сейчас дела довольно стабильны, мы завершаем этот год, с небольшим количеством негативных сюрпризов", – сказал Сами Чаар, главный экономист Lombard Odier.

"Вчерашний день по большей части ничем не запомнился, за исключением криптоактивов. Биткоин (за последние несколько недель) сильно упал, и, честно говоря, его влияние на мировые рынки было ограниченным", - указал эксперт.

Мнения представителей криптоиндустрии были менее оптимистичными.

"Настроения (в криптовалютном секторе) колеблются от тревожности до покорности", - заявил Джехан Чу, основатель венчурной компании блокчейн-бизнеса Kenetic Capital, и последнее падение застало инвесторов врасплох.

"Следующие несколько месяцев будут решающими, но даже самые оптимистичные, возможно, уже впадают в зимнюю спячку", - указал он.

Во вторник доллар в целом оставался стабильным после того, как его ослабление в понедельник помогло евро ненадолго подняться выше $1,165. В последний раз единая валюта торговалась на уровне 1,1605 долл.

Однако некоторые инвесторы начинают ждать более длительного снижения доллара, поскольку США готовятся к дальнейшему и более быстрому снижению процентных ставок, чем многие другие страны.

Данные, опубликованные в понедельник, подтвердили ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой в декабре, при этом в ноябре производство сократилось девятый месяц подряд, хотя потребители превзошли ожидания аналитиков, совершив онлайн-покупки на сумму 23,6 млрд долларов накануне праздничного сезона.

Цена на золото снизилась на 1%, опустившись ниже 4200 долларов за унцию, но все еще составляет всего около 4% от исторического максимума октября. Серебро подешевело почти на 2%.

Цены на нефть также выросли после атак беспилотников на российские энергетические объекты, а фьючерсы на нефть марки Brent во вторник остались на уровне 63,1 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть торговались на уровне 59,21 доллара за баррель.

