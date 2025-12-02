Цены на нефть стабильны на фоне поражений в РФ и напряженности между США и Венесуэлой

$42.270.07
Эксклюзив
06:00 • 3058 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 17901 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 32471 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 25477 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 26086 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 26595 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23271 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23819 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47590 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20757 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 10078 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 11684 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 10566 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 9070 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 9364 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 3058 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 22633 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 29637 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 38152 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47590 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25826 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 28696 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 85504 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 61381 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77676 просмотра
Цены на нефть стабильны на фоне поражений в РФ и напряженности между США и Венесуэлой

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent выросли до $63,24, WTI – до $59,42. Это происходит на фоне оценки рисков от ударов дронов по российским энергетическим объектам и обострения отношений США-Венесуэла.

Цены на нефть стабильны на фоне поражений в РФ и напряженности между США и Венесуэлой

Цены на нефть оставались стабильными в начале торгов во вторник на фоне того, как участники рынка оценивали риски, связанные с ударами дронов по российским энергетическим объектам, обострением напряженности в отношениях между США и Венесуэлой и неоднозначными ожиданиями относительно запасов топлива в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, или 0,1%, до $63,24 за баррель на 04:27 по Гринвичу (06:27 по Киеву). Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 10 центов, или на 0,2%, до $59,42 за баррель.

В понедельник оба бенчмарка выросли более чем на 1%, при этом цена на нефть марки WTI приблизилась к двухнедельному максимуму.

Нефть сохраняла рост, поскольку трейдеры ждали действий президента Трампа в отношении Венесуэлы и оценивали ущерб, нанесенный терминалам в Черном море

- отметили аналитики Saxo в своей заметке для клиентов.

В понедельник Каспийский трубопроводный консорциум заявил о возобновлении отгрузки нефти с одного из причалов своего черноморского терминала после дроновой атаки 29 ноября.

"Военные действия еще раз подтверждают наше мнение о том, что мирное соглашение крайне маловероятно в ближайшее время, и что рынки дизельного топлива и газойля находятся на грани возобновления работы комплекса", - говорится в аналитической записке аналитиков Ritterbusch and Associates.

Что касается переговоров, Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что приоритетами Украины являются сохранение суверенитета и обеспечение надежных гарантий безопасности, добавив, что территориальные споры остаются самым сложным камнем преткновения.

Специалист США по дипломатическим отношениям Стив Виткофф должен провести брифинг в кремле во вторник.

кремль подтвердил встречу путина с посланником Трампа Уиткоффом во вторник01.12.25, 12:18 • 3912 просмотров

Руководитель группы DBS по энергетическому сектору Сувро Саркар заявил, что "единственным другим новым фактором" для нефтяного рынка является "шум вокруг Венесуэлы".

"Хотя полномасштабный конфликт маловероятен, текущие события могут дестабилизировать обстановку внутри страны и поставить под угрозу добычу и экспорт нефти", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп обсудил со своими главными советниками кампанию давления на Венесуэлу, сообщил высокопоставленный чиновник. В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", не вдаваясь в подробности.

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters02.12.25, 05:29 • 3380 просмотров

В воскресенье ОПЕК+ подтвердила небольшое увеличение добычи нефти в декабре и приостановку его наращивания в первом квартале следующего года в связи с растущими опасениями по поводу избытка предложения.

"Формулировка ОПЕК+ относительно управления поставками и дисциплины в ближайшей перспективе, как и раньше, способствует ценам на нефть", - заявил Саркар из DBS Bank.

Неоднозначные прогнозы относительно данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США оказывали небольшое давление на цены: предварительный опрос Reuters среди четырех аналитиков показал, что запасы нефти сократились, а запасы нефтепродуктов выросли на неделе 28 ноября.

Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3054 просмотра

Юлия Шрамко

