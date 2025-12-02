Цены на нефть стабильны на фоне поражений в РФ и напряженности между США и Венесуэлой

Цены на нефть оставались стабильными в начале торгов во вторник на фоне того, как участники рынка оценивали риски, связанные с ударами дронов по российским энергетическим объектам, обострением напряженности в отношениях между США и Венесуэлой и неоднозначными ожиданиями относительно запасов топлива в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, или 0,1%, до $63,24 за баррель на 04:27 по Гринвичу (06:27 по Киеву). Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 10 центов, или на 0,2%, до $59,42 за баррель.

В понедельник оба бенчмарка выросли более чем на 1%, при этом цена на нефть марки WTI приблизилась к двухнедельному максимуму.

Нефть сохраняла рост, поскольку трейдеры ждали действий президента Трампа в отношении Венесуэлы и оценивали ущерб, нанесенный терминалам в Черном море - отметили аналитики Saxo в своей заметке для клиентов.

В понедельник Каспийский трубопроводный консорциум заявил о возобновлении отгрузки нефти с одного из причалов своего черноморского терминала после дроновой атаки 29 ноября.

"Военные действия еще раз подтверждают наше мнение о том, что мирное соглашение крайне маловероятно в ближайшее время, и что рынки дизельного топлива и газойля находятся на грани возобновления работы комплекса", - говорится в аналитической записке аналитиков Ritterbusch and Associates.

Что касается переговоров, Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что приоритетами Украины являются сохранение суверенитета и обеспечение надежных гарантий безопасности, добавив, что территориальные споры остаются самым сложным камнем преткновения.

Специалист США по дипломатическим отношениям Стив Виткофф должен провести брифинг в кремле во вторник.

кремль подтвердил встречу путина с посланником Трампа Уиткоффом во вторник

Руководитель группы DBS по энергетическому сектору Сувро Саркар заявил, что "единственным другим новым фактором" для нефтяного рынка является "шум вокруг Венесуэлы".

"Хотя полномасштабный конфликт маловероятен, текущие события могут дестабилизировать обстановку внутри страны и поставить под угрозу добычу и экспорт нефти", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп обсудил со своими главными советниками кампанию давления на Венесуэлу, сообщил высокопоставленный чиновник. В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", не вдаваясь в подробности.

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters

В воскресенье ОПЕК+ подтвердила небольшое увеличение добычи нефти в декабре и приостановку его наращивания в первом квартале следующего года в связи с растущими опасениями по поводу избытка предложения.

"Формулировка ОПЕК+ относительно управления поставками и дисциплины в ближайшей перспективе, как и раньше, способствует ценам на нефть", - заявил Саркар из DBS Bank.

Неоднозначные прогнозы относительно данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США оказывали небольшое давление на цены: предварительный опрос Reuters среди четырех аналитиков показал, что запасы нефти сократились, а запасы нефтепродуктов выросли на неделе 28 ноября.

