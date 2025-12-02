Ціни на нафту стабільні на тлі уражень у рф та напруги між США і Венесуелою

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 3040 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 17893 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 32464 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 25471 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 26082 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 26592 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 23268 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23818 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 47587 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20757 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 10078 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 11684 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 10566 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 9070 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 9364 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 3038 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 22626 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 29632 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 38149 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 47587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олена Зеленська
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вовчанськ
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 25825 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 28696 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 85503 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 61380 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77674 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Опалення
Гриби

Ціни на нафту стабільні на тлі уражень у рф та напруги між США і Венесуелою

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent зросли до $63,24, WTI – до $59,42. Це відбувається на тлі оцінки ризиків від ударів дронів по російських енергетичних об'єктах та загострення відносин США-Венесуела.

Ціни на нафту стабільні на тлі уражень у рф та напруги між США і Венесуелою

Ціни на нафту залишалися стабільними на початку торгів у вівторок, на тлі того, як учасники ринку оцінювали ризики, пов'язані з ударами дронів по російських енергетичних об'єктах, загостренням напруженості у відносинах між США та Венесуелою та неоднозначними очікуваннями щодо запасів палива у США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1%, до $63,24 за барель на 04:27 за Гринвічем (06:27 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 10 центів, або на 0,2%, до $59,42 за барель.

У понеділок обидва бенчмарки зросли більш ніж на 1%, при цьому ціна на нафту марки WTI наблизилася до двотижневого максимуму.

Нафта зберігала зростання, оскільки трейдери чекали на дії президента Трампа щодо Венесуели і оцінювали збитки, завдані терміналам у Чорному морі

- зазначили аналітики Saxo у своїй замітці для клієнтів.

У понеділок Каспійський трубопровідний консорціум заявив про поновлення відвантаження нафти з одного із причалів свого чорноморського терміналу після дронової атаки 29 листопада. 

"Військові дії ще раз підтверджують нашу думку про те, що мирна угода вкрай малоймовірна найближчим часом, і що ринки дизельного палива і газойлю знаходяться на межі відновлення роботи комплексу", - ідеться в аналітичній записці аналітиків Ritterbusch and Associates.

Щодо переговорів, Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що пріоритетами України є збереження суверенітету та забезпечення надійних гарантій безпеки, додавши, що територіальні суперечки залишаються найскладнішим каменем спотикання.

Спеціаліст США з дипломатичних відносин Стів Віткофф має провести брифінг у кремлі у вівторок.

кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок01.12.25, 12:18 • 3912 переглядiв

Керівник групи DBS з енергетичного сектору Сувро Саркар заявив, що "єдиним іншим новим фактором" для нафтового ринку є "шум навколо Венесуели".

"Хоча повномасштабний конфлікт малоймовірний, поточні події можуть дестабілізувати обстановку всередині країни і поставити під загрозу видобуток та експорт нафти", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп обговорив зі своїми головними радниками кампанію тиску на Венесуелу, повідомив високопосадовець. У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї слід вважати "повністю закритим", не вдаючись до подробиць.

Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters02.12.25, 05:29 • 3376 переглядiв

У неділю ОПЕК+ підтвердила невелике збільшення видобутку нафти у грудні та призупинення його нарощування у першому кварталі наступного року у зв'язку з побоюваннями, що зростають, з приводу надлишку пропозиції.

"Формулювання ОПЕК+ щодо управління поставками та дисципліни у найближчій перспективі, як і раніше, сприяє цінам на нафту", - заявив Саркар з DBS Bank.

Неоднозначні прогнози щодо даних про запаси нафти та нафтопродуктів у США чинили невеликий тиск на ціни: попереднє опитування Reuters серед чотирьох аналітиків показало, що запаси нафти скоротилися, а запаси нафтопродуктів зросли на тижні 28 листопада.

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3054 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
ОПЕК
Венесуела
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна