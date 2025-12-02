Ціни на нафту стабільні на тлі уражень у рф та напруги між США і Венесуелою

Ціни на нафту залишалися стабільними на початку торгів у вівторок, на тлі того, як учасники ринку оцінювали ризики, пов'язані з ударами дронів по російських енергетичних об'єктах, загостренням напруженості у відносинах між США та Венесуелою та неоднозначними очікуваннями щодо запасів палива у США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1%, до $63,24 за барель на 04:27 за Гринвічем (06:27 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 10 центів, або на 0,2%, до $59,42 за барель.

У понеділок обидва бенчмарки зросли більш ніж на 1%, при цьому ціна на нафту марки WTI наблизилася до двотижневого максимуму.

Нафта зберігала зростання, оскільки трейдери чекали на дії президента Трампа щодо Венесуели і оцінювали збитки, завдані терміналам у Чорному морі - зазначили аналітики Saxo у своїй замітці для клієнтів.

У понеділок Каспійський трубопровідний консорціум заявив про поновлення відвантаження нафти з одного із причалів свого чорноморського терміналу після дронової атаки 29 листопада.

"Військові дії ще раз підтверджують нашу думку про те, що мирна угода вкрай малоймовірна найближчим часом, і що ринки дизельного палива і газойлю знаходяться на межі відновлення роботи комплексу", - ідеться в аналітичній записці аналітиків Ritterbusch and Associates.

Щодо переговорів, Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що пріоритетами України є збереження суверенітету та забезпечення надійних гарантій безпеки, додавши, що територіальні суперечки залишаються найскладнішим каменем спотикання.

Спеціаліст США з дипломатичних відносин Стів Віткофф має провести брифінг у кремлі у вівторок.

кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок

Керівник групи DBS з енергетичного сектору Сувро Саркар заявив, що "єдиним іншим новим фактором" для нафтового ринку є "шум навколо Венесуели".

"Хоча повномасштабний конфлікт малоймовірний, поточні події можуть дестабілізувати обстановку всередині країни і поставити під загрозу видобуток та експорт нафти", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп обговорив зі своїми головними радниками кампанію тиску на Венесуелу, повідомив високопосадовець. У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї слід вважати "повністю закритим", не вдаючись до подробиць.

Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters

У неділю ОПЕК+ підтвердила невелике збільшення видобутку нафти у грудні та призупинення його нарощування у першому кварталі наступного року у зв'язку з побоюваннями, що зростають, з приводу надлишку пропозиції.

"Формулювання ОПЕК+ щодо управління поставками та дисципліни у найближчій перспективі, як і раніше, сприяє цінам на нафту", - заявив Саркар з DBS Bank.

Неоднозначні прогнози щодо даних про запаси нафти та нафтопродуктів у США чинили невеликий тиск на ціни: попереднє опитування Reuters серед чотирьох аналітиків показало, що запаси нафти скоротилися, а запаси нафтопродуктів зросли на тижні 28 листопада.

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg