Ціни на золото впали нижче 4 тисяч доларів за унцію на тлі послаблення торгівельної напруженості
Київ • УНН
Ціни на золото знизилися на азійських торгах через ознаки послаблення торгівельної напруженості між США та Китаєм. Спотова ціна на золото впала до 3963,6 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США знизилися до 3981,59 доларів за унцію.
У вівторок ціни на золото продовжили знижуватися на азійських торгах після падіння нижче 4 тисяч доларів за унцію на попередній сесії, оскільки ознаки послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм зменшили привабливість злитків як безпечної гавані напередодні перебуваючого в центрі уваги засідання Федеральної резервної системи, пише УНН з посиланням на Investing.com.
Деталі
Спотова ціна на золото востаннє знижувалася на 0,4% до 3963,6 доларів за унцію до 01:58 за східним часом (05:58 за Гринвічем), тоді як ф'ючерси на золото в США знизилися на 1% до 3981,59 доларів за унцію.
У понеділок жовтий метал впав більш ніж на 3% до мінімуму за понад два тижні. Ціни впали приблизно на 10% з рекордно високого рівня в 4381,29 доларів за унцію, досягнутого лише тижнем раніше. Послаблення напруженості між США та Китаєм стримує попит на злитки.
Різке зниження відбулося після того, як переговорники з Вашингтона та Пекіна досягли попередніх торговельних рамок під час переговорів у Куала-Лумпурі минулими вихідними.
Ця пропозиція спрямована на запобігання новому раунду тарифів і санкцій і може прокласти шлях до прориву, коли президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня. Оптимізм щодо переговорів знизив попит на золото як захист від геополітичних ризиків.
Навіть після корекції (у понеділок) ціна на золото все ще зросла більш ніж на 50% цього року, що підкріплюється сильним попитом на ETF та купівлею цін центральними банками на тлі диверсифікації
Нещодавнє зниження цін може навіть розглядатися деякими центральними банками як шанс збільшити свої активи
Інвестори зараз зосереджені на засіданні ФРС щодо політики, яке розпочнеться пізніше сьогодні та, як очікується, завершиться в середу зниженням ставки на 25 базисних пунктів.
Хоча нижчі ставки зазвичай сприяють зростанню цін на золото за рахунок зниження реальної дохідності, значна частина зниження, схоже, врахована в ціні, залишаючи обмежений потенціал зростання для металу в найближчій перспективі.
Інші дорогоцінні та промислові метали також торгувалися нижче в середу на тлі ширшого настрою щодо ризиків.
Ф'ючерси на срібло впали на 0,6% до 46,49 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на платину знизилися на 1,6% до 1556,60 долара за унцію.
Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,6% до 10 948,95 долара за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США знизилися на 0,8% до 5,12 долара за фунт. Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) досягли рекордного максимуму в 11 052 долара за тонну в понеділок.
Зі зростанням перебоїв у постачанні та зростанням оптимізму в торгівлі перспективи для міді починають виглядати світлішими
Доповнення
Після досягнення історичного максимуму у понад 4380 доларів, падіння цього тижня має відношення до наслідків фіксації прибутку на тлі спекулятивних аспектів.