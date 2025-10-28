Ціни на золото впали нижче 4 тисяч доларів за унцію на тлі послаблення торгівельної напруженості

$42.070.07
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Популярнi новини
Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради
Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямку
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Ціни на золото впали нижче 4 тисяч доларів за унцію на тлі послаблення торгівельної напруженості

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Ціни на золото знизилися на азійських торгах через ознаки послаблення торгівельної напруженості між США та Китаєм. Спотова ціна на золото впала до 3963,6 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США знизилися до 3981,59 доларів за унцію.

Ціни на золото впали нижче 4 тисяч доларів за унцію на тлі послаблення торгівельної напруженості

У вівторок ціни на золото продовжили знижуватися на азійських торгах після падіння нижче 4 тисяч доларів за унцію на попередній сесії, оскільки ознаки послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм зменшили привабливість злитків як безпечної гавані напередодні перебуваючого в центрі уваги засідання Федеральної резервної системи, пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

Спотова ціна на золото востаннє знижувалася на 0,4% до 3963,6 доларів за унцію до 01:58 за східним часом (05:58 за Гринвічем), тоді як ф'ючерси на золото в США знизилися на 1% до 3981,59 доларів за унцію.

У понеділок жовтий метал впав більш ніж на 3% до мінімуму за понад два тижні. Ціни впали приблизно на 10% з рекордно високого рівня в 4381,29 доларів за унцію, досягнутого лише тижнем раніше. Послаблення напруженості між США та Китаєм стримує попит на злитки.

Різке зниження відбулося після того, як переговорники з Вашингтона та Пекіна досягли попередніх торговельних рамок під час переговорів у Куала-Лумпурі минулими вихідними.

Ця пропозиція спрямована на запобігання новому раунду тарифів і санкцій і може прокласти шлях до прориву, коли президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня. Оптимізм щодо переговорів знизив попит на золото як захист від геополітичних ризиків.

Навіть після корекції (у понеділок) ціна на золото все ще зросла більш ніж на 50% цього року, що підкріплюється сильним попитом на ETF та купівлею цін центральними банками на тлі диверсифікації

- заявили аналітики ING у своїй нещодавній записці.

Нещодавнє зниження цін може навіть розглядатися деякими центральними банками як шанс збільшити свої активи

- додали вони.

Інвестори зараз зосереджені на засіданні ФРС щодо політики, яке розпочнеться пізніше сьогодні та, як очікується, завершиться в середу зниженням ставки на 25 базисних пунктів.

Золото та срібло демонструють найрізкіше падіння після рекордних максимумів22.10.25, 09:51 • 2908 переглядiв

Хоча нижчі ставки зазвичай сприяють зростанню цін на золото за рахунок зниження реальної дохідності, значна частина зниження, схоже, врахована в ціні, залишаючи обмежений потенціал зростання для металу в найближчій перспективі.

Інші дорогоцінні та промислові метали також торгувалися нижче в середу на тлі ширшого настрою щодо ризиків.

Ф'ючерси на срібло впали на 0,6% до 46,49 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на платину знизилися на 1,6% до 1556,60 долара за унцію.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,6% до 10 948,95 долара за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь у США знизилися на 0,8% до 5,12 долара за фунт. Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) досягли рекордного максимуму в 11 052 долара за тонну в понеділок.

Зі зростанням перебоїв у постачанні та зростанням оптимізму в торгівлі перспективи для міді починають виглядати світлішими

- сказали аналітики.

Доповнення

Після досягнення історичного максимуму у понад 4380 доларів, падіння цього тижня має відношення до наслідків фіксації прибутку на тлі спекулятивних аспектів.

Павло Зінченко

Золото
Федеральна резервна система
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки