07:30
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
Х-47М2 «Кинджал»
Золото
BFM TV
МіГ-31

Золото та срібло демонструють найрізкіше падіння після рекордних максимумів

Київ • УНН

 1256 перегляди

Ціни на золото та срібло різко впали на 6,3% та 8,7% відповідно, після досягнення рекордних максимумів минулого тижня. Акції золотодобувних компаній також впали.

Золото та срібло демонструють найрізкіше падіння після рекордних максимумів

Дорогоцінний метал втрачає майже 9%. Декілька днів тому, ціна на золото дійшла до рекордного максимуму. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Золото знаходиться в одному з накрутіших піке в розрізі ціни за останні декілька років.

Спотові ціни на золото впали на 6,3%;

Щодо срібла - ціни впали на 8,7%.

Діапазон просідання ціни на золото, за різними даними, рекордний за 5-12 років. Акції золотодобувних компаній також різко впали: 

Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines у вівторок вранці впали більш ніж на 8%.

- інформує Вloomberg.

Однак важливо зазначити й те, що незважаючи на падіння у вівторок, золото загалом, як і раніше, дорожчає приблизно на 56% з початку 2025 року. Тенденція зростання ціни на золото у поточний період теж рекордна. Це найбільшим річний процентний приріст з 1979 року.

Такими чином сьогоднішнє падіння лише різко зупинило зростання, яке призвело до досягнення обома металами - і золотом, і серебром - рекордних максимумів минулого тижня.

Причини коливань ціни на дорогоцінні метали

Золото різко подорожчало як завдяки ставкам на те, що Федеральна резервна система США зробить як мінімум одне значне зниження ставки до кінця року, - пояснює Вloomberg. Також ціна зростала завдяки так званій "торгівлі знеціненням", - це коли інвестори відмовляються від суверенного боргу і валют, щоб захиститися від нестримного бюджетного дефіциту.

Однак на початку цього тижня настала невелика перерва щодо наведених факторів. Сьогодні і напередодні, рівень ціни на золото також визначала "перспектива" торгових переговорів між Китаєм і США після тижнів погроз і нападок обох сторін. Серед інших факторів - перевантажених технічних питань і зміцнення долара.

Нагадаємо

Ціни на золото злегка знизилися у вівторок, 21 жовтня, оскільки інвестори фіксували прибуток після оновлення рекордного максимуму, на тлі очікувань подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США. 

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Bloomberg