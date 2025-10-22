Золото и серебро демонстрируют самое резкое падение после рекордных максимумов

Драгоценный металл теряет почти 9%. Несколько дней назад цена на золото достигла рекордного максимума. Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Золото находится в одном из самых крутых пике в разрезе цены за последние несколько лет.

Спотовые цены на золото упали на 6,3%;

Что касается серебра - цены упали на 8,7%.

Диапазон проседания цены на золото, по разным данным, рекордный за 5-12 лет. Акции золотодобывающих компаний также резко упали:

Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines во вторник утром упали более чем на 8%. - информирует Вloomberg.

Однако важно отметить и то, что несмотря на падение во вторник, золото в целом, как и раньше, дорожает примерно на 56% с начала 2025 года. Тенденция роста цены на золото в текущий период тоже рекордная. Это самый большой годовой процентный прирост с 1979 года.

Таким образом, сегодняшнее падение лишь резко остановило рост, который привел к достижению обоими металлами - и золотом, и серебром - рекордных максимумов на прошлой неделе.

Причины колебаний цены на драгоценные металлы

Золото резко подорожало как благодаря ставкам на то, что Федеральная резервная система США сделает как минимум одно значительное снижение ставки до конца года, - объясняет Вloomberg. Также цена росла благодаря так называемой "торговле обесцениванием", - это когда инвесторы отказываются от суверенного долга и валют, чтобы защититься от безудержного бюджетного дефицита.

Однако в начале этой недели наступил небольшой перерыв в отношении приведенных факторов. Сегодня и накануне, уровень цены на золото также определяла "перспектива" торговых переговоров между Китаем и США после недель угроз и нападок обеих сторон. Среди других факторов - перегруженных технических вопросов и укрепления доллара.

Напомним

Цены на золото слегка снизились во вторник, 21 октября, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после обновления рекордного максимума, на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.