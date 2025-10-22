$41.740.01
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 15738 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 18334 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 28743 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
21 октября, 21:57 • 41538 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
21 октября, 19:58 • 41859 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34081 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31531 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32607 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 63293 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
Х-47М2 "Кинжал"
Золото
BFM TV
МиГ-31

Золото и серебро демонстрируют самое резкое падение после рекордных максимумов

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Цены на золото и серебро резко упали на 6,3% и 8,7% соответственно, после достижения рекордных максимумов на прошлой неделе. Акции золотодобывающих компаний также упали.

Золото и серебро демонстрируют самое резкое падение после рекордных максимумов

Драгоценный металл теряет почти 9%. Несколько дней назад цена на золото достигла рекордного максимума. Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Золото находится в одном из самых крутых пике в разрезе цены за последние несколько лет.

Спотовые цены на золото упали на 6,3%;

Что касается серебра - цены упали на 8,7%.

Диапазон проседания цены на золото, по разным данным, рекордный за 5-12 лет. Акции золотодобывающих компаний также резко упали: 

Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines во вторник утром упали более чем на 8%.

- информирует Вloomberg.

Однако важно отметить и то, что несмотря на падение во вторник, золото в целом, как и раньше, дорожает примерно на 56% с начала 2025 года. Тенденция роста цены на золото в текущий период тоже рекордная. Это самый большой годовой процентный прирост с 1979 года.

Таким образом, сегодняшнее падение лишь резко остановило рост, который привел к достижению обоими металлами - и золотом, и серебром - рекордных максимумов на прошлой неделе.

Причины колебаний цены на драгоценные металлы

Золото резко подорожало как благодаря ставкам на то, что Федеральная резервная система США сделает как минимум одно значительное снижение ставки до конца года, - объясняет Вloomberg. Также цена росла благодаря так называемой "торговле обесцениванием", - это когда инвесторы отказываются от суверенного долга и валют, чтобы защититься от безудержного бюджетного дефицита.

Однако в начале этой недели наступил небольшой перерыв в отношении приведенных факторов. Сегодня и накануне, уровень цены на золото также определяла "перспектива" торговых переговоров между Китаем и США после недель угроз и нападок обеих сторон. Среди других факторов - перегруженных технических вопросов и укрепления доллара.

Напомним

Цены на золото слегка снизились во вторник, 21 октября, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после обновления рекордного максимума, на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. 

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Bloomberg L.P.