Цены на золото упали ниже 4 тысяч долларов за унцию на фоне ослабления торговой напряженности

Во вторник цены на золото продолжили снижаться на азиатских торгах после падения ниже 4 тысяч долларов за унцию на предыдущей сессии, поскольку признаки ослабления торговой напряженности между США и Китаем уменьшили привлекательность слитков как безопасной гавани в преддверии находящегося в центре внимания заседания Федеральной резервной системы, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Спотовая цена на золото в последний раз снижалась на 0,4% до 3963,6 долларов за унцию к 01:58 по восточному времени (05:58 по Гринвичу), тогда как фьючерсы на золото в США снизились на 1% до 3981,59 долларов за унцию.

В понедельник желтый металл упал более чем на 3% до минимума за более чем две недели. Цены упали примерно на 10% с рекордно высокого уровня в 4381,29 долларов за унцию, достигнутого всего неделей ранее. Ослабление напряженности между США и Китаем сдерживает спрос на слитки.

Резкое снижение произошло после того, как переговорщики из Вашингтона и Пекина достигли предварительных торговых рамок во время переговоров в Куала-Лумпуре в минувшие выходные.

Это предложение направлено на предотвращение нового раунда тарифов и санкций и может проложить путь к прорыву, когда президент США Дональд Трамп встретится с председателем Китая Си Цзиньпином позже на этой неделе. Оптимизм относительно переговоров снизил спрос на золото как защиту от геополитических рисков.

Даже после коррекции (в понедельник) цена на золото все еще выросла более чем на 50% в этом году, что подкрепляется сильным спросом на ETF и покупкой цен центральными банками на фоне диверсификации - заявили аналитики ING в своей недавней записке.

Недавнее снижение цен может даже рассматриваться некоторыми центральными банками как шанс увеличить свои активы - добавили они.

Инвесторы сейчас сосредоточены на заседании ФРС по политике, которое начнется позже сегодня и, как ожидается, завершится в среду снижением ставки на 25 базисных пунктов.

Золото и серебро демонстрируют самое резкое падение после рекордных максимумов

Хотя более низкие ставки обычно способствуют росту цен на золото за счет снижения реальной доходности, значительная часть снижения, похоже, учтена в цене, оставляя ограниченный потенциал роста для металла в ближайшей перспективе.

Другие драгоценные и промышленные металлы также торговались ниже в среду на фоне более широкого настроения относительно рисков.

Фьючерсы на серебро упали на 0,6% до 46,49 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на платину снизились на 1,6% до 1556,60 доллара за унцию.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов снизились на 0,6% до 10 948,95 доллара за тонну, тогда как фьючерсы на медь в США снизились на 0,8% до 5,12 доллара за фунт. Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигли рекордного максимума в 11 052 доллара за тонну в понедельник.

С ростом перебоев в поставках и ростом оптимизма в торговле перспективы для меди начинают выглядеть светлее - сказали аналитики.

Дополнение

После достижения исторического максимума в более чем 4380 долларов, падение на этой неделе имеет отношение к последствиям фиксации прибыли на фоне спекулятивных аспектов.