15:19 • 5152 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
14:29 • 12043 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12917 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
12:47 • 27008 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21698 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 18623 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26916 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
24 жовтня, 06:00 • 67690 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27149 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20453 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:47 • 27008 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 06:00 • 67690 перегляди
Ціни на золото демонструють перше тижневе падіння після рекордних максимумів

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Ціни на золото продовжують падати, наближаючись до першого тижневого зниження за декілька місяців. Спотові ціни впали на 1,5% до 4062,48 долара за унцію, а ф'ючерси на золото в США знизилися на 1,7% до 4076,41 долара.

Ціни на золото демонструють перше тижневе падіння після рекордних максимумів

Після досягнення історичного максимуму у понад 4380 доларів, падіння цього тижня має відношення до наслідків фіксації прибутку на тлі спекулятивних аспектів. 

Передає УНН із посиланням на Іnvesting.

Деталі

Ціни на золото знов впали в п'ятницю і наразі прямують до тижневого зниження, який спостерігається вперше цієї осені. 

Станом на першу половину дня, 24 жовтня, спотові ціни на золото впали на 1,5% до 4062,48 долара за унцію. Водночас ф'ючерси на золото в США впали на 1,7% до 4076,41 долара.

Ціни на золото цього тижня можуть впасти більш ніж на 3% після досягнення рекордного рівня 4381,29 долара за унцію на початку тижня 

- пише Іnvesting.

Варто нагадати, що ціни на золото у злитках зростали дев'ять тижнів поспіль. Цьому сприяли очікування пом'якшення грошово-кредитної політики та попит на безпечні активи.

Аналітики пояснюють що в основі поточних процесів зниження ціни, такі фактори, як "фіксація прибутку на ринку, який останніми тижнями був надзвичайно перекуплений".

Масштаби та темпи зростання спотового золота були вражаючими, ціни з кінця серпня зросли до 1000 доларів за унцію. Очевидно, що учасники ринку дедалі більше нервували щодо стійкості висхідного тренду

 – пояснюють аналітики ING.

Серед інших причин:

Трейдери також стали обережними напередодні затримки публікації індексу споживчих цін (ІСЦ) США за вересень. Цей індекс є ключовим показником для прогнозів політики Федеральної резервної системи.

Нагадаємо

Ціни на золото та срібло різко впали на 6,3% та 8,7% відповідно, після досягнення рекордних максимумів минулого тижня. Акції золотодобувних компаній також впали.

В росії громадян закликають "позичити державі" власні заощадження - ЦПД22.10.25, 20:00 • 5438 переглядiв

Ігор Тележніков

Золото
Федеральна резервна система