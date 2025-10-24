Ціни на золото демонструють перше тижневе падіння після рекордних максимумів

Після досягнення історичного максимуму у понад 4380 доларів, падіння цього тижня має відношення до наслідків фіксації прибутку на тлі спекулятивних аспектів.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting.

Ціни на золото знов впали в п'ятницю і наразі прямують до тижневого зниження, який спостерігається вперше цієї осені.

Станом на першу половину дня, 24 жовтня, спотові ціни на золото впали на 1,5% до 4062,48 долара за унцію. Водночас ф'ючерси на золото в США впали на 1,7% до 4076,41 долара.

Ціни на золото цього тижня можуть впасти більш ніж на 3% після досягнення рекордного рівня 4381,29 долара за унцію на початку тижня

Варто нагадати, що ціни на золото у злитках зростали дев'ять тижнів поспіль. Цьому сприяли очікування пом'якшення грошово-кредитної політики та попит на безпечні активи.

Аналітики пояснюють що в основі поточних процесів зниження ціни, такі фактори, як "фіксація прибутку на ринку, який останніми тижнями був надзвичайно перекуплений".

Масштаби та темпи зростання спотового золота були вражаючими, ціни з кінця серпня зросли до 1000 доларів за унцію. Очевидно, що учасники ринку дедалі більше нервували щодо стійкості висхідного тренду