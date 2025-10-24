Ціни на золото демонструють перше тижневе падіння після рекордних максимумів
Ціни на золото продовжують падати, наближаючись до першого тижневого зниження за декілька місяців. Спотові ціни впали на 1,5% до 4062,48 долара за унцію, а ф'ючерси на золото в США знизилися на 1,7% до 4076,41 долара.
Після досягнення історичного максимуму у понад 4380 доларів, падіння цього тижня має відношення до наслідків фіксації прибутку на тлі спекулятивних аспектів.
Ціни на золото знов впали в п'ятницю і наразі прямують до тижневого зниження, який спостерігається вперше цієї осені.
Станом на першу половину дня, 24 жовтня, спотові ціни на золото впали на 1,5% до 4062,48 долара за унцію. Водночас ф'ючерси на золото в США впали на 1,7% до 4076,41 долара.
Ціни на золото цього тижня можуть впасти більш ніж на 3% після досягнення рекордного рівня 4381,29 долара за унцію на початку тижня
Варто нагадати, що ціни на золото у злитках зростали дев'ять тижнів поспіль. Цьому сприяли очікування пом'якшення грошово-кредитної політики та попит на безпечні активи.
Аналітики пояснюють що в основі поточних процесів зниження ціни, такі фактори, як "фіксація прибутку на ринку, який останніми тижнями був надзвичайно перекуплений".
Масштаби та темпи зростання спотового золота були вражаючими, ціни з кінця серпня зросли до 1000 доларів за унцію. Очевидно, що учасники ринку дедалі більше нервували щодо стійкості висхідного тренду
Серед інших причин:
Трейдери також стали обережними напередодні затримки публікації індексу споживчих цін (ІСЦ) США за вересень. Цей індекс є ключовим показником для прогнозів політики Федеральної резервної системи.
Ціни на золото та срібло різко впали на 6,3% та 8,7% відповідно, після досягнення рекордних максимумів минулого тижня. Акції золотодобувних компаній також впали.
