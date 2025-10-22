В росії громадян закликають "позичити державі" власні заощадження - ЦПД

Заступник міністра фінансів порадив росіянам купувати облігації федерального займу (ОФЗ) та золото та уникати купівлі валюти. кремль подає це як "надійний інструмент збереження", але фактично, але по своїй суті це спроба залатати рекордний дефіцит бюджету й далі фінансувати війну за рахунок громадян, повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Згідно з планом уряду рф, діри в казні перекриватимуть боргом: у 2025–2028 роках російський мінфін збирається кожного року нарощувати держборг на трильйони рублів, тоді як видатки на війну зростають, доходи — падають під тиском санкцій. ОФЗ стають критично необхідними для режиму: чим більше люди "вкладаються" в ці папери, тим довше кремль може продовжувати війну.

Переведення заощаджень у держборг, відмова від валюти та порада "тримати золото" — елементи мобілізаційної економіки й фінансового тиску на населення. Ризики для вкладників — інфляція, валютні обмеження, можливі "заморозки" та посилення контролю за приватними коштами. Формула проста: "все для фронту" — ціною добробуту власних громадян - повідомили в рф.

Також зазначається, що через падіння доходів з нафти та газу російська влада з усіх сил намагається знайти ресурси для продовження агресивної війни проти України — це свідчить про те, що вони не мають намірів її завершувати.

Нинішній заклик скуповувати ОФЗ — продовження практики перекачування ресурсів з кишень людей у військову машину кремля - говориться у повідомленні ЦПД.

Доповнення

На думку Андрія Коваленко, керівника ЦПД РНБО, проміжок часу перед розмовою Рубіо та лаврова і зустріччю Трампа з путіним може бути насичений інформаційними маніпуляціями.

російські компанії "газпром", "роснефть" і "ржд" загрузли в боргах на понад 12 трлн рублів. Це дорівнює приблизно 152 млрд доларам США і є рекордним показником.