В россии граждан призывают "одолжить государству" собственные сбережения - ЦПД

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
16:59 • 1876 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 3932 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 9976 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 12036 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 20059 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 21394 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13210 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12031 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10664 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 9372 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
87%
749мм
Популярные новости
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto22 октября, 09:28 • 27432 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto22 октября, 10:17 • 28608 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 24296 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22 октября, 10:59 • 11349 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 18090 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
16:59 • 1868 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 20056 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 21391 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 18281 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 24499 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Андрей Белоус
Андрей Костин
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Швеция
Соединённые Штаты
Венгрия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 8458 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 32126 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 46980 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 56328 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 46276 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

В россии граждан призывают "одолжить государству" собственные сбережения - ЦПД

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Заместитель министра финансов РФ призывает граждан покупать облигации федерального займа и золото, чтобы "залатать" дефицит бюджета. Это позволит кремлю продолжить финансирование войны, перекладывая бремя на население.

В россии граждан призывают "одолжить государству" собственные сбережения - ЦПД

Заместитель министра финансов посоветовал россиянам покупать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото и избегать покупки валюты. Кремль подает это как "надежный инструмент сохранения", но фактически, по своей сути, это попытка залатать рекордный дефицит бюджета и дальше финансировать войну за счет граждан, сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Согласно плану правительства РФ, дыры в казне будут перекрывать долгом: в 2025–2028 годах российский минфин собирается каждый год наращивать госдолг на триллионы рублей, тогда как расходы на войну растут, доходы — падают под давлением санкций. ОФЗ становятся критически необходимыми для режима: чем больше люди "вкладываются" в эти бумаги, тем дольше кремль может продолжать войну.

Перевод сбережений в госдолг, отказ от валюты и совет "держать золото" — элементы мобилизационной экономики и финансового давления на население. Риски для вкладчиков — инфляция, валютные ограничения, возможные "заморозки" и усиление контроля за частными средствами. Формула проста: "все для фронта" — ценой благосостояния собственных граждан

- сообщили в РФ.

Также отмечается, что из-за падения доходов от нефти и газа российские власти изо всех сил пытаются найти ресурсы для продолжения агрессивной войны против Украины — это свидетельствует о том, что они не намерены ее завершать.

Нынешний призыв скупать ОФЗ — продолжение практики перекачивания ресурсов из карманов людей в военную машину кремля

- говорится в сообщении ЦПД.

Дополнение

По мнению Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО, промежуток времени перед разговором Рубио и Лаврова и встречей Трампа с Путиным может быть насыщен информационными манипуляциями.

Российские компании "Газпром", "Роснефть" и "РЖД" погрязли в долгах на более чем 12 трлн рублей. Это равно примерно 152 млрд долларов США и является рекордным показателем.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Золото
Газпром
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина