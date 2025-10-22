В россии граждан призывают "одолжить государству" собственные сбережения - ЦПД
Киев • УНН
Заместитель министра финансов РФ призывает граждан покупать облигации федерального займа и золото, чтобы "залатать" дефицит бюджета. Это позволит кремлю продолжить финансирование войны, перекладывая бремя на население.
Заместитель министра финансов посоветовал россиянам покупать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото и избегать покупки валюты. Кремль подает это как "надежный инструмент сохранения", но фактически, по своей сути, это попытка залатать рекордный дефицит бюджета и дальше финансировать войну за счет граждан, сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Согласно плану правительства РФ, дыры в казне будут перекрывать долгом: в 2025–2028 годах российский минфин собирается каждый год наращивать госдолг на триллионы рублей, тогда как расходы на войну растут, доходы — падают под давлением санкций. ОФЗ становятся критически необходимыми для режима: чем больше люди "вкладываются" в эти бумаги, тем дольше кремль может продолжать войну.
Перевод сбережений в госдолг, отказ от валюты и совет "держать золото" — элементы мобилизационной экономики и финансового давления на население. Риски для вкладчиков — инфляция, валютные ограничения, возможные "заморозки" и усиление контроля за частными средствами. Формула проста: "все для фронта" — ценой благосостояния собственных граждан
Также отмечается, что из-за падения доходов от нефти и газа российские власти изо всех сил пытаются найти ресурсы для продолжения агрессивной войны против Украины — это свидетельствует о том, что они не намерены ее завершать.
Нынешний призыв скупать ОФЗ — продолжение практики перекачивания ресурсов из карманов людей в военную машину кремля
Дополнение
По мнению Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО, промежуток времени перед разговором Рубио и Лаврова и встречей Трампа с Путиным может быть насыщен информационными манипуляциями.
Российские компании "Газпром", "Роснефть" и "РЖД" погрязли в долгах на более чем 12 трлн рублей. Это равно примерно 152 млрд долларов США и является рекордным показателем.