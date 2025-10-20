Репліки кремля не варті уваги, оцінювати треба дії: у ЦПД бачать інформаційний хаос перед самітом США-рф
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про інформаційний хаос перед розмовою Рубіо та лаврова і зустріччю Трампа з путіним. Він рекомендує оцінювати дії сторін, а не репліки чи анонімні вкиди.
На думку Андрія Коваленко, керівника ЦПД РНБО, проміжок часу перед розмовою Рубіо та лаврова і зустріччю Трампа з путіним може бути насичений інформаційними маніпуляціями. У Центру протидії дезінформації рекомендують перш за все оцінювати дії сторін.
Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу ЦПД РНБО.
Деталі
У Центру протидії дезінформації спостерігають, що напередодні консультацій представників США та росії, а потім імовірної зустрічі глави Білого дому та керманича кремля в Угорщині, в місті Будапешт, мережу захлеснув інформаційний хаос. Триває наступне, за словами Коваленко, керівника ЦПД:
триває: хтось щось вимагав, хтось від чогось відмовився, хтось висунув умови.
Все це взагалі не є процесом, а лише реакціями і розстановкою вигідного інформаційного фону для сторін. Ну і хайп для ЗМІ, не більше.
Він наголосив: не варто взагалі рефлексувати на якісь репліки пєскова чи анонімні вкиди в медіа - так відбувається завжди.
Оцінювати необхідно лише дії.
Нагадаємо
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що росія перетворює шкільні підручники на інструмент пропаганди. московські освітяни готують "патріотичні" версії підручників з мови та літератури, щоб виховувати слухняних прихильників державної ідеології, попереджає ЦПД.
