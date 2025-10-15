ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк
Центр протидії дезінформації РНБО України спростовує публікацію нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну проти опозиції" в Україні, заявляючи, що матеріал є вигадкою. Цей фейк має на меті дискредитувати Україну та підірвати довіру до її партнерів.
У мережі поширюють публікацію нібито німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну проти опозиції" в Україні та заклики до "уряду нацзгоди". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ЦПД верифікував цю інформацію і вказує, що у виданні немає матеріалу з таким змістом, а "цитати" не підтверджуються жодним достовірним джерелом.
Йдеться про класичну схему підміни авторитету, коли вигадані тези приписують впливовому іноземному виданню, щоб надати ваги потрібному наративу. Відсутність дати, посилання та оригінального тексту - ключові індикатори фейку
У ЦПД додають, що мета таких вкидів - дискредитувати Україну, підірвати довіру до партнерів і посіяти сумніви щодо внутрішньополітичної стабільності.
Нагадаємо
російська пропаганда активізує кампанію про "неготовність України до зими" у другій половині жовтня 2025 року. кремлівські медіа поширюватимуть меседжі про катастрофічну ситуацію з енерго- та теплопостачанням, а також дискредитуватимуть санкції ЄС.
