ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк

Центр протидії дезінформації РНБО України спростовує публікацію нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну проти опозиції" в Україні, заявляючи, що матеріал є вигадкою. Цей фейк має на меті дискредитувати Україну та підірвати довіру до її партнерів.