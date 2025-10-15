ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк

$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 8264 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 19238 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 23017 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 19585 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 33224 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19585 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 30259 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14722 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 26529 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12084 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
88%
754мм
Популярнi новини
В РНБО відбулися кадрові зміни: призначено нового першого заступника секретаря14 жовтня, 14:59 • 4276 перегляди
Пограбування нардепа Німченка: суд у Києві виніс вирок підозрюваному14 жовтня, 15:01 • 2710 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла14 жовтня, 15:03 • 12858 перегляди
Найбільший за всю історію програми: коли почнуть нараховувати Нацкешбек за серпеньVideo14 жовтня, 16:12 • 3100 перегляди
російські промислові гіганти масово переходять на скорочений робочий тиждень: у розвідці назвали причини14 жовтня, 16:25 • 2956 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 33224 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 30259 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 26529 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 64755 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 65517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Харківська область
Швеція
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto00:05 • 216 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 20425 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 22788 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 32726 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 37202 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
Золото
E-6 Mercury

ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО України спростовує публікацію нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну проти опозиції" в Україні, заявляючи, що матеріал є вигадкою. Цей фейк має на меті дискредитувати Україну та підірвати довіру до її партнерів.

ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк

У мережі поширюють публікацію нібито німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну проти опозиції" в Україні та заклики до "уряду нацзгоди". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ЦПД верифікував цю інформацію і вказує, що у виданні немає матеріалу з таким змістом, а "цитати" не підтверджуються жодним достовірним джерелом.

Йдеться про класичну схему підміни авторитету, коли вигадані тези приписують впливовому іноземному виданню, щоб надати ваги потрібному наративу. Відсутність дати, посилання та оригінального тексту - ключові індикатори фейку

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД додають, що мета таких вкидів - дискредитувати Україну, підірвати довіру до партнерів і посіяти сумніви щодо внутрішньополітичної стабільності.

Нагадаємо

російська пропаганда активізує кампанію про "неготовність України до зими" у другій половині жовтня 2025 року. кремлівські медіа поширюватимуть меседжі про катастрофічну ситуацію з енерго- та теплопостачанням, а також дискредитуватимуть санкції ЄС.

російські пропагандисти поширюють фейк про "загороджувальні загони" НГУ на Сумщині - ЦПД РНБО09.10.25, 18:14 • 3380 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Європейський Союз
Україна