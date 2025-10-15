ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опровергает публикацию якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне против оппозиции" в Украине, заявляя, что материал является выдумкой. Этот фейк имеет целью дискредитировать Украину и подорвать доверие к ее партнерам.
В сети распространяют публикацию якобы немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне против оппозиции" в Украине и призывах к "правительству нацсогласия". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что ЦПД верифицировал эту информацию и указывает, что в издании нет материала с таким содержанием, а "цитаты" не подтверждаются ни одним достоверным источником.
Речь идет о классической схеме подмены авторитета, когда вымышленные тезисы приписывают влиятельному иностранному изданию, чтобы придать вес нужному нарративу. Отсутствие даты, ссылки и оригинального текста – ключевые индикаторы фейка
В ЦПД добавляют, что цель таких вбросов – дискредитировать Украину, подорвать доверие к партнерам и посеять сомнения относительно внутриполитической стабильности.
российская пропаганда активизирует кампанию о "неготовности Украины к зиме" во второй половине октября 2025 года. кремлевские медиа будут распространять месседжи о катастрофической ситуации с энерго- и теплоснабжением, а также дискредитировать санкции ЕС.
