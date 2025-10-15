ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк

$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 8068 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 18918 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 22782 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 19358 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 32985 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 19558 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 30170 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14711 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 26478 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12078 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
84%
753мм
Популярные новости
Еврокомиссия предлагает расширить «стену дронов» для защиты всей Европы – Reuters14 октября, 14:40 • 3794 просмотра
В СНБО произошли кадровые изменения: назначен новый первый заместитель секретаря14 октября, 14:59 • 4126 просмотра
В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света14 октября, 15:03 • 12795 просмотра
Крупнейший за всю историю программы: когда начнут начислять Нацкешбэк за августVideo14 октября, 16:12 • 2964 просмотра
российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины14 октября, 16:25 • 2812 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 32985 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 30170 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 26478 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 64710 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 65469 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Харьковская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto00:05 • 112 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 20365 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 22727 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 32680 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 37158 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Золото
E-6 Mercury

ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опровергает публикацию якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне против оппозиции" в Украине, заявляя, что материал является выдумкой. Этот фейк имеет целью дискредитировать Украину и подорвать доверие к ее партнерам.

ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк

В сети распространяют публикацию якобы немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне против оппозиции" в Украине и призывах к "правительству нацсогласия". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ЦПД верифицировал эту информацию и указывает, что в издании нет материала с таким содержанием, а "цитаты" не подтверждаются ни одним достоверным источником.

Речь идет о классической схеме подмены авторитета, когда вымышленные тезисы приписывают влиятельному иностранному изданию, чтобы придать вес нужному нарративу. Отсутствие даты, ссылки и оригинального текста – ключевые индикаторы фейка

- говорится в сообщении.

В ЦПД добавляют, что цель таких вбросов – дискредитировать Украину, подорвать доверие к партнерам и посеять сомнения относительно внутриполитической стабильности.

Напомним

российская пропаганда активизирует кампанию о "неготовности Украины к зиме" во второй половине октября 2025 года. кремлевские медиа будут распространять месседжи о катастрофической ситуации с энерго- и теплоснабжением, а также дискредитировать санкции ЕС.

российские пропагандисты распространяют фейк о "заградительных отрядах" НГУ на Сумщине - ЦПД СНБО09.10.25, 18:14 • 3380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Европейский Союз
Украина