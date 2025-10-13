росіяни готують кампанію про "неготовність України до зими" у жовтні 2025 року - ЦПД

$41.600.10
11:24 • 898 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 2090 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 13135 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:34 • 7308 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
10:25 • 15519 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 16513 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 23248 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15259 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 28984 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 17427 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 32915 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 23824 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам13 жовтня, 04:14 • 26958 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 40656 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі08:38 • 12354 перегляди
Публікації
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 15544 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 16530 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 23261 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 28998 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 73776 перегляди
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 37403 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 69154 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 72359 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 73364 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 139441 перегляди
Актуальне
Х-101
Лікарські засоби
Facebook
Financial Times
The Guardian

росіяни готують кампанію про "неготовність України до зими" у жовтні 2025 року - ЦПД

Київ • УНН

 • 720 перегляди

російська пропаганда активізує кампанію про "неготовність України до зими" у другій половині жовтня 2025 року. кремлівські медіа поширюватимуть меседжі про катастрофічну ситуацію з енерго- та теплопостачанням, а також дискредитуватимуть санкції ЄС.

росіяни готують кампанію про "неготовність України до зими" у жовтні 2025 року - ЦПД

У другій половині жовтня 2025 року російська пропаганда активізує кампанію про нібито "неготовність України до зими". Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Деталі

На тлі ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі кремлівські медіа нагнітатимуть панічні настрої. Будуть поширюватися меседжі про нібито катастрофічну ситуацію з енергопостачанням та теплопостачанням.

Також очікується, що напередодні ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС російська пропаганда нарощуватиме зусилля з дискредитації як самих санкційних обмежень, так і механізму трансатлантичної координації.

Традиційно кремль поширюватиме наративи про нібито "неефективність санкцій" та намагатиметься провокувати розбіжності всередині ЄС

- йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни можуть вдаватися до нової хвилі маніпуляцій і фейків навколо ситуації на Запорізькій АЕС, спекуляцій на темі "мілітаризації Європи", та будуть далі робити спроби дискредитувати рішення ЄС про збиття російських літаків і дронів.

Нагадаємо

російські пропагандисти розповсюдили фейк про те, що Україна може нібито напасти на Польщу з метою перекласти відповідальність на рф.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Європейський Союз
Європа
Україна
Польща