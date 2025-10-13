росіяни готують кампанію про "неготовність України до зими" у жовтні 2025 року - ЦПД
Київ • УНН
російська пропаганда активізує кампанію про "неготовність України до зими" у другій половині жовтня 2025 року. кремлівські медіа поширюватимуть меседжі про катастрофічну ситуацію з енерго- та теплопостачанням, а також дискредитуватимуть санкції ЄС.
У другій половині жовтня 2025 року російська пропаганда активізує кампанію про нібито "неготовність України до зими". Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
Деталі
На тлі ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі кремлівські медіа нагнітатимуть панічні настрої. Будуть поширюватися меседжі про нібито катастрофічну ситуацію з енергопостачанням та теплопостачанням.
Також очікується, що напередодні ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС російська пропаганда нарощуватиме зусилля з дискредитації як самих санкційних обмежень, так і механізму трансатлантичної координації.
Традиційно кремль поширюватиме наративи про нібито "неефективність санкцій" та намагатиметься провокувати розбіжності всередині ЄС
Крім того, росіяни можуть вдаватися до нової хвилі маніпуляцій і фейків навколо ситуації на Запорізькій АЕС, спекуляцій на темі "мілітаризації Європи", та будуть далі робити спроби дискредитувати рішення ЄС про збиття російських літаків і дронів.
Нагадаємо
російські пропагандисти розповсюдили фейк про те, що Україна може нібито напасти на Польщу з метою перекласти відповідальність на рф.