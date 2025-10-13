россияне готовят кампанию о "неготовности Украины к зиме" в октябре 2025 года - ЦПД
Киев • УНН
российская пропаганда активизирует кампанию о "неготовности Украины к зиме" во второй половине октября 2025 года. кремлевские медиа будут распространять месседжи о катастрофической ситуации с энерго- и теплоснабжением, а также дискредитировать санкции ЕС.
Во второй половине октября 2025 года российская пропаганда активизирует кампанию о якобы "неготовности Украины к зиме". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Детали
На фоне вражеских ударов по энергетической инфраструктуре кремлевские медиа будут нагнетать панические настроения. Будут распространяться месседжи о якобы катастрофической ситуации с энергоснабжением и теплоснабжением.
Также ожидается, что накануне принятия 20-го пакета санкций ЕС российская пропаганда будет наращивать усилия по дискредитации как самих санкционных ограничений, так и механизма трансатлантической координации.
Традиционно кремль будет распространять нарративы о якобы "неэффективности санкций" и пытаться провоцировать разногласия внутри ЕС
Кроме того, россияне могут прибегать к новой волне манипуляций и фейков вокруг ситуации на Запорожской АЭС, спекуляций на теме "милитаризации Европы", и будут далее предпринимать попытки дискредитировать решение ЕС о сбитии российских самолетов и дронов.
Напомним
российские пропагандисты распространили фейк о том, что Украина может якобы напасть на Польшу с целью переложить ответственность на рф.