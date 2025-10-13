$41.600.10
Эксклюзив
11:18 • 150 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 12163 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:34 • 5358 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
10:25 • 13961 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 15288 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 22332 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15125 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 28292 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 17394 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 14689 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
россияне готовят кампанию о "неготовности Украины к зиме" в октябре 2025 года - ЦПД

Киев • УНН

 • 484 просмотра

российская пропаганда активизирует кампанию о "неготовности Украины к зиме" во второй половине октября 2025 года. кремлевские медиа будут распространять месседжи о катастрофической ситуации с энерго- и теплоснабжением, а также дискредитировать санкции ЕС.

россияне готовят кампанию о "неготовности Украины к зиме" в октябре 2025 года - ЦПД

Во второй половине октября 2025 года российская пропаганда активизирует кампанию о якобы "неготовности Украины к зиме". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Детали

На фоне вражеских ударов по энергетической инфраструктуре кремлевские медиа будут нагнетать панические настроения. Будут распространяться месседжи о якобы катастрофической ситуации с энергоснабжением и теплоснабжением.

Также ожидается, что накануне принятия 20-го пакета санкций ЕС российская пропаганда будет наращивать усилия по дискредитации как самих санкционных ограничений, так и механизма трансатлантической координации.

Традиционно кремль будет распространять нарративы о якобы "неэффективности санкций" и пытаться провоцировать разногласия внутри ЕС

- говорится в сообщении.

Кроме того, россияне могут прибегать к новой волне манипуляций и фейков вокруг ситуации на Запорожской АЭС, спекуляций на теме "милитаризации Европы", и будут далее предпринимать попытки дискредитировать решение ЕС о сбитии российских самолетов и дронов.

Напомним

российские пропагандисты распространили фейк о том, что Украина может якобы напасть на Польшу с целью переложить ответственность на рф.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Европа
Украина
Польша