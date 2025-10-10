російські спецслужби поширюють фейк про підготовку "нападу України" на Польщу
Київ • УНН
російські спецслужби поширюють фейк про нібито підготовку Україною нападу на Польщу, щоб відрізати Україну від підтримки НАТО. МВС Польщі закликає до критичного мислення та перевірки джерел інформації.
Російські спецслужби розповсюджують фейк, що Україна начебто нападе на Польщу, а відповідальність за вторгнення буде покладено на росію. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
За даними відомства країни, російські медіа, посилаючись на інформацію російських спецслужб, застерегли Польщу та Румунію про нібито підготовлену Києвом провокацію.
Аналіз поширення цієї інформації свідчить про сплановану інформаційну операцію. Її мета завжди одна — відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюється лише форма брехні
Як додали у відомстві, "критичне мислення та перевірка джерел інформації –– найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".
