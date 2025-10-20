Реплики кремля не стоят внимания, оценивать нужно действия: в ЦПД видят информационный хаос перед саммитом США-рф

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 9608 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 28131 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 15747 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 19897 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 04:24 • 22731 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 24934 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 63907 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 102204 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 53179 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47711 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
76%
749мм
Популярные новости
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20 октября, 01:54 • 29061 просмотра
Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября20 октября, 02:57 • 3944 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда20 октября, 04:49 • 25359 просмотра
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский07:56 • 10728 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 17428 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 28104 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 17429 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 102194 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 69373 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 148273 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Европа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 55285 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 57249 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 76187 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 74905 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 101056 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
МиГ-31
Financial Times

Реплики кремля не стоят внимания, оценивать нужно действия: в ЦПД видят информационный хаос перед саммитом США-рф

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил об информационном хаосе перед разговором Рубио и лаврова и встречей Трампа с путиным. Он рекомендует оценивать действия сторон, а не реплики или анонимные вбросы.

Реплики кремля не стоят внимания, оценивать нужно действия: в ЦПД видят информационный хаос перед саммитом США-рф

По мнению Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО, промежуток времени перед разговором Рубио и Лаврова и встречей Трампа с Путиным может быть насыщен информационными манипуляциями. В Центре противодействия дезинформации рекомендуют прежде всего оценивать действия сторон.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ЦПД СНБО.

Подробности

В Центре противодействия дезинформации наблюдают, что накануне консультаций представителей США и России, а затем вероятной встречи главы Белого дома и руководителя Кремля в Венгрии, в городе Будапешт, сеть захлестнул информационный хаос. Продолжается следующее, по словам Коваленко, руководителя ЦПД:

продолжается: кто-то что-то требовал, кто-то от чего-то отказался, кто-то выдвинул условия.

Все это вообще не является процессом, а лишь реакциями и расстановкой выгодного информационного фона для сторон. Ну и хайп для СМИ, не более.

- считает руководитель ЦПД.

Он подчеркнул: не стоит вообще рефлексировать на какие-то реплики Пескова или анонимные вбросы в медиа - так происходит всегда.

Оценивать необходимо только действия.

- резюмировал в своем сообщении начальник ЦПД СНБО.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Россия превращает школьные учебники в инструмент пропаганды. Московские педагоги готовят "патриотические" версии учебников по языку и литературе, чтобы воспитывать послушных сторонников государственной идеологии, предупреждает ЦПД.

ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк15.10.25, 02:02 • 42244 просмотра

Игорь Тележников

Политика
Владимир Путин
Марко Рубио
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт