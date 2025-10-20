Реплики кремля не стоят внимания, оценивать нужно действия: в ЦПД видят информационный хаос перед саммитом США-рф
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил об информационном хаосе перед разговором Рубио и лаврова и встречей Трампа с путиным. Он рекомендует оценивать действия сторон, а не реплики или анонимные вбросы.
По мнению Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО, промежуток времени перед разговором Рубио и Лаврова и встречей Трампа с Путиным может быть насыщен информационными манипуляциями. В Центре противодействия дезинформации рекомендуют прежде всего оценивать действия сторон.
Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ЦПД СНБО.
Подробности
В Центре противодействия дезинформации наблюдают, что накануне консультаций представителей США и России, а затем вероятной встречи главы Белого дома и руководителя Кремля в Венгрии, в городе Будапешт, сеть захлестнул информационный хаос. Продолжается следующее, по словам Коваленко, руководителя ЦПД:
продолжается: кто-то что-то требовал, кто-то от чего-то отказался, кто-то выдвинул условия.
Все это вообще не является процессом, а лишь реакциями и расстановкой выгодного информационного фона для сторон. Ну и хайп для СМИ, не более.
Он подчеркнул: не стоит вообще рефлексировать на какие-то реплики Пескова или анонимные вбросы в медиа - так происходит всегда.
Оценивать необходимо только действия.
Напомним
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Россия превращает школьные учебники в инструмент пропаганды. Московские педагоги готовят "патриотические" версии учебников по языку и литературе, чтобы воспитывать послушных сторонников государственной идеологии, предупреждает ЦПД.
