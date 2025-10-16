Борги російських компаній "газпром", "роснефть" та "ржд" перевищили 12 трлн рублів - ЦПД
Київ • УНН
Це сталося через падіння експортної виручки, санкції та обмежений доступ до капіталу, а також зростання витрат на обслуговування боргів.
російські компанії "газпром", "роснефть" і "ржд" загрузли в боргах на понад 12 трлн рублів. Це дорівнює приблизно 152 млрд доларам США і є рекордним показником, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
Деталі
Як зазначили у ЦПД, причинами є різке падіння експортної виручки, санкції, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу.
Крім того, через високу ключову ставку суттєво зросли витрати на обслуговування боргів.
Такі масштаби заборгованості роблять компанії залежними від держпідтримки, однак держава вже не може надати цю підтримку через величезні воєнні витрати
Там додали: становище малих і середніх підприємств у росії наразі куди гірше, ніж великих компаній.
Кредити стають недоступними, ринки збуту скорочуються, а держава, поглинута війною, не має ресурсів рятувати бізнес
