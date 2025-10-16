Долги российских компаний "газпром", "роснефть" и "ржд" превысили 12 трлн рублей - ЦПД
Киев • УНН
Это произошло из-за падения экспортной выручки, санкций и ограниченного доступа к капиталу, а также роста расходов на обслуживание долгов.
российские компании "газпром", "роснефть" и "ржд" погрязли в долгах на более чем 12 трлн рублей. Это равняется примерно 152 млрд долларов США и является рекордным показателем, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Детали
Как отметили в ЦПД, причинами являются резкое падение экспортной выручки, санкции, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.
Кроме того, из-за высокой ключевой ставки существенно выросли расходы на обслуживание долгов.
Такие масштабы задолженности делают компании зависимыми от господдержки, однако государство уже не может оказать эту поддержку из-за огромных военных расходов
Там добавили: положение малых и средних предприятий в россии сейчас куда хуже, чем крупных компаний.
Кредиты становятся недоступными, рынки сбыта сокращаются, а государство, поглощенное войной, не имеет ресурсов спасать бизнес
Напомним
