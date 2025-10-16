$41.760.01
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 15749 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
07:17 • 12159 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 22873 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 22228 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 20739 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33037 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53480 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52342 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42711 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
Долги российских компаний "газпром", "роснефть" и "ржд" превысили 12 трлн рублей - ЦПД

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Это произошло из-за падения экспортной выручки, санкций и ограниченного доступа к капиталу, а также роста расходов на обслуживание долгов.

российские компании "газпром", "роснефть" и "ржд" погрязли в долгах на более чем 12 трлн рублей. Это равняется примерно 152 млрд долларов США и является рекордным показателем, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Как отметили в ЦПД, причинами являются резкое падение экспортной выручки, санкции, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.

Кроме того, из-за высокой ключевой ставки существенно выросли расходы на обслуживание долгов.

Такие масштабы задолженности делают компании зависимыми от господдержки, однако государство уже не может оказать эту поддержку из-за огромных военных расходов

- говорится в сообщении.

Там добавили: положение малых и средних предприятий в россии сейчас куда хуже, чем крупных компаний.

Кредиты становятся недоступными, рынки сбыта сокращаются, а государство, поглощенное войной, не имеет ресурсов спасать бизнес

- заявили в ЦПД.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз предложил ввести ограничения против трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам российского "теневого флота".

Евгений Устименко

