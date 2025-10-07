ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg

Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ 7 жовтня, 04:42 • 29781 перегляди