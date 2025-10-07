ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg
Київ • УНН
Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту рф. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У документах, з якими ознайомилося агентство зазначається, що ці компанії постачали підроблені прапори Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше для восьми суден, що підпадають під санкції.
Жодна з цих трьох територій не входить до так званого Паризького реєстру офіційних прапорів, що означає — вони насправді не мають повноважень надавати такі послуги. Нідерланди у травні попередили Міжнародну морську організацію в офіційному циркулярі, що компанії видають "підроблені сертифікати" від імені Сінт-Мартена.
Євросоюз має на меті посилити тиск на тіньовий флот росії та скоротити нафтові доходи Москви. Пакет також передбачає санкції ще приблизно щодо 120 суден, доводячи загальну кількість об’єктів у списку до понад 560, а також обмеження для низки компаній у третіх країнах, які сприяють торгівлі енергоносіями з росією. Для ухвалення санкцій ЄС потрібно одностайне схвалення всіх країн-членів, тож деталі можуть змінитися до остаточного рішення.
Доповнення
Деякі столиці посилили перевірки суден, що наближаються до їхніх територіальних вод, щоб ще більше ускладнити постачання російської нафти. Минулого тижня Франція зупинила та провела перевірку судна, яке не змогло надати підтвердження своєї національної приналежності. Президент Еммануель Макрон на саміті ЄС у Копенгагені заявив, що затримання підозрілих танкерів може перешкодити діяльності тіньового флоту.
