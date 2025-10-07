$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 5666 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11839 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14120 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37970 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 43009 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71201 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59128 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56542 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104144 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали підроблені прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту рф. Ці заходи входять до нового пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюється між країнами-членами.

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту рф. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У документах, з якими ознайомилося агентство зазначається, що ці компанії постачали підроблені прапори Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше для восьми суден, що підпадають під санкції.

Жодна з цих трьох територій не входить до так званого Паризького реєстру офіційних прапорів, що означає — вони насправді не мають повноважень надавати такі послуги. Нідерланди у травні попередили Міжнародну морську організацію в офіційному циркулярі, що компанії видають "підроблені сертифікати" від імені Сінт-Мартена.

Запропоновані заходи входять до нового пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюється між країнами-членами.

Євросоюз має на меті посилити тиск на тіньовий флот росії та скоротити нафтові доходи Москви. Пакет також передбачає санкції ще приблизно щодо 120 суден, доводячи загальну кількість об’єктів у списку до понад 560, а також обмеження для низки компаній у третіх країнах, які сприяють торгівлі енергоносіями з росією. Для ухвалення санкцій ЄС потрібно одностайне схвалення всіх країн-членів, тож деталі можуть змінитися до остаточного рішення.

Доповнення

Деякі столиці посилили перевірки суден, що наближаються до їхніх територіальних вод, щоб ще більше ускладнити постачання російської нафти. Минулого тижня Франція зупинила та провела перевірку судна, яке не змогло надати підтвердження своєї національної приналежності. Президент Еммануель Макрон на саміті ЄС у Копенгагені заявив, що затримання підозрілих танкерів може перешкодити діяльності тіньового флоту.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Bloomberg
Копенгаген
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Нідерланди