ЕС готовит санкции против компаний, предоставлявших фальшивые флаги танкерам теневого флота рф - Bloomberg
Киев • УНН
Европейский Союз предложил ввести ограничения против трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам теневого флота рф. Эти меры входят в новый пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается между странами-членами.
Подробности
В документах, с которыми ознакомилось агентство, отмечается, что эти компании поставляли поддельные флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по меньшей мере для восьми судов, подпадающих под санкции.
Ни одна из этих трех территорий не входит в так называемый Парижский реестр официальных флагов, что означает — они на самом деле не имеют полномочий предоставлять такие услуги. Нидерланды в мае предупредили Международную морскую организацию в официальном циркуляре, что компании выдают "поддельные сертификаты" от имени Синт-Мартена.
Предложенные меры входят в новый пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается между странами-членами.
Евросоюз стремится усилить давление на теневой флот россии и сократить нефтяные доходы москвы. Пакет также предусматривает санкции еще примерно в отношении 120 судов, доводя общее количество объектов в списке до более чем 560, а также ограничения для ряда компаний в третьих странах, которые способствуют торговле энергоносителями с россией. Для принятия санкций ЕС требуется единогласное одобрение всех стран-членов, поэтому детали могут измениться до окончательного решения.
Дополнение
Некоторые столицы усилили проверки судов, приближающихся к их территориальным водам, чтобы еще больше усложнить поставки российской нефти. На прошлой неделе Франция остановила и провела проверку судна, которое не смогло предоставить подтверждение своей национальной принадлежности. Президент Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Копенгагене заявил, что задержание подозрительных танкеров может помешать деятельности теневого флота.
