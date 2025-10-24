Цены на золото демонстрируют первое недельное падение после рекордных максимумов
Цены на золото продолжают падать, приближаясь к первому недельному снижению за несколько месяцев. Спотовые цены упали на 1,5% до 4062,48 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 1,7% до 4076,41 доллара.
После достижения исторического максимума более 4380 долларов, падение на этой неделе связано с последствиями фиксации прибыли на фоне спекулятивных аспектов.
Детали
Цены на золото вновь упали в пятницу и сейчас направляются к недельному снижению, которое наблюдается впервые этой осенью.
По состоянию на первую половину дня, 24 октября, спотовые цены на золото упали на 1,5% до 4062,48 доллара за унцию. В то же время фьючерсы на золото в США упали на 1,7% до 4076,41 доллара.
Цены на золото на этой неделе могут упасть более чем на 3% после достижения рекордного уровня 4381,29 доллара за унцию в начале недели
Стоит напомнить, что цены на золото в слитках росли девять недель подряд. Этому способствовали ожидания смягчения денежно-кредитной политики и спрос на безопасные активы.
Аналитики объясняют, что в основе текущих процессов снижения цены лежат такие факторы, как "фиксация прибыли на рынке, который в последние недели был чрезвычайно перекуплен".
Масштабы и темпы роста спотового золота были впечатляющими, цены с конца августа выросли до 1000 долларов за унцию. Очевидно, что участники рынка все больше нервничали относительно устойчивости восходящего тренда
Среди других причин:
Трейдеры также стали осторожными в преддверии задержки публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) США за сентябрь. Этот индекс является ключевым показателем для прогнозов политики Федеральной резервной системы.
Напомним
Цены на золото и серебро резко упали на 6,3% и 8,7% соответственно, после достижения рекордных максимумов на прошлой неделе. Акции золотодобывающих компаний также упали.
