Цены на золото демонстрируют первое недельное падение после рекордных максимумов

После достижения исторического максимума более 4380 долларов, падение на этой неделе связано с последствиями фиксации прибыли на фоне спекулятивных аспектов.

Цены на золото вновь упали в пятницу и сейчас направляются к недельному снижению, которое наблюдается впервые этой осенью.

По состоянию на первую половину дня, 24 октября, спотовые цены на золото упали на 1,5% до 4062,48 доллара за унцию. В то же время фьючерсы на золото в США упали на 1,7% до 4076,41 доллара.

Цены на золото на этой неделе могут упасть более чем на 3% после достижения рекордного уровня 4381,29 доллара за унцию в начале недели

Стоит напомнить, что цены на золото в слитках росли девять недель подряд. Этому способствовали ожидания смягчения денежно-кредитной политики и спрос на безопасные активы.

Аналитики объясняют, что в основе текущих процессов снижения цены лежат такие факторы, как "фиксация прибыли на рынке, который в последние недели был чрезвычайно перекуплен".

Масштабы и темпы роста спотового золота были впечатляющими, цены с конца августа выросли до 1000 долларов за унцию. Очевидно, что участники рынка все больше нервничали относительно устойчивости восходящего тренда