Нефтяные танкеры выходят из Венесуэлы в обход морской блокады США
Танкеры с венесуэльской нефтью и топливом покинули территориальные воды страны, игнорируя морскую блокаду США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп ввел блокаду всех подсанкционных танкеров в декабре 2025 года.
Около десяти танкеров с венесуэльской нефтью и топливом покинули территориальные воды страны, игнорируя морскую блокаду, введенную Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса мониторинга TankerTrackers.com, пишет УНН.
Детали
С начала года зафиксировано движение по меньшей мере 12 судов, находящихся под санкциями США. По данным судоходства, большинство из них сейчас находятся в открытом море без официальных флагов или актуальной документации по безопасности. Половина флотилии - это супертанкеры, которые обычно перевозят сырье в Китай.
Президент Дональд Трамп ввел блокаду всех подсанкционных танкеров ("карантин") в декабре 2025 года, а в субботу подтвердил, что нефтяное эмбарго остается в силе даже после ареста Николаса Мадуро американскими спецназовцами.
Позиция Вашингтона
Пока неизвестно, были ли эти поставки согласованы с администрацией США. В субботу Трамп отмечал, что крупнейшие клиенты Венесуэлы, в частности Китай, будут продолжать получать нефть, однако американский чиновник в комментарии Reuters уточнил, что карантин сосредоточен именно на судах из санкционного списка.
Эксперты отмечают, что такой "побег" танкеров может быть попыткой государственной компании PDVSA разгрузить переполненные хранилища на фоне полной остановки легального экспорта. Сейчас единственной компанией, имеющей официальное разрешение Вашингтона на вывоз нефти, остается американская Chevron.
