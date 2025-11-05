Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка

У четвер акціонери Tesla мають ухвалити доленосне рішення: схвалити компенсаційний пакет Ілона Маска в розмірі до 878 мільярдів доларів або ризикнути втратити людину, яку рада директорів називає "незамінною". Це голосування може стати найгучнішим тестом корпоративного управління у світі – перевіркою, чи діють звичайні правила для найбагатшої людини планети. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Рада директорів Tesla закликає інвесторів "платіть Маску – або втратите його". На їхню думку, саме він є ключем до трансформації компанії з виробника електромобілів у технологічного гіганта штучного інтелекту, здатного випускати роботаксі та гуманоїдних роботів у промислових масштабах.

"Має перевершити Вікіпедію": Ілон Маск запустив Grokipedia

Якщо Маск досягне цілей, поставлених радою протягом наступного десятиліття, ринкова капіталізація Tesla може зрости до 8,5 трильйона доларів, а сам Маск володітиме приблизно 25% акцій компанії. Навіть за часткового виконання плану він отримає десятки мільярдів доларів — найбільшу винагороду в історії бізнесу.

Для одних інвесторів це виправдана ставка на геніального підприємця.

Якщо акції зростуть у шість разів – а це тут обов’язкова умова – тоді я зароблю багато грошей. Чому мене хвилює, скільки він отримає, якщо він втілює бачення?

Однак інші попереджають: такий пакет підриває саму ідею відповідального управління.

Експерти з корпоративної етики вважають, що рада директорів фактично передає контроль над Tesla одній людині, ігноруючи конфлікти інтересів і потребу у спадкоємності керівництва. Компанія має залишатися відкритою до ринку талантів, а не замикатися на одному гендиректорі, навіть якщо це Ілон Маск