ukenru
Ексклюзив
15:03 • 3702 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15724 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16763 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18655 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25588 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21901 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20962 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18146 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36224 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32761 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Графіки відключень електроенергії
The Guardian

Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка

Київ • УНН

 • 1472 перегляди

Акціонери Tesla мають вирішити долю Ілона Маска, схваливши компенсаційний пакет у розмірі до 878 мільярдів доларів. Рада директорів вважає його незамінним для трансформації компанії в технологічного гіганта штучного інтелекту.

Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка

У четвер акціонери Tesla мають ухвалити доленосне рішення: схвалити компенсаційний пакет Ілона Маска в розмірі до 878 мільярдів доларів або ризикнути втратити людину, яку рада директорів називає "незамінною". Це голосування може стати найгучнішим тестом корпоративного управління у світі – перевіркою, чи діють звичайні правила для найбагатшої людини планети. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Рада директорів Tesla закликає інвесторів "платіть Маску – або втратите його". На їхню думку, саме він є ключем до трансформації компанії з виробника електромобілів у технологічного гіганта штучного інтелекту, здатного випускати роботаксі та гуманоїдних роботів у промислових масштабах.

"Має перевершити Вікіпедію": Ілон Маск запустив Grokipedia28.10.25, 09:08 • 3334 перегляди

Якщо Маск досягне цілей, поставлених радою протягом наступного десятиліття, ринкова капіталізація Tesla може зрости до 8,5 трильйона доларів, а сам Маск володітиме приблизно 25% акцій компанії. Навіть за часткового виконання плану він отримає десятки мільярдів доларів — найбільшу винагороду в історії бізнесу.

Розкол серед інвесторів

Для одних інвесторів це виправдана ставка на геніального підприємця.

Якщо акції зростуть у шість разів – а це тут обов’язкова умова – тоді я зароблю багато грошей. Чому мене хвилює, скільки він отримає, якщо він втілює бачення? 

– зазначила Ненсі Тенглер, CEO Laffer Tengler Investments.

Однак інші попереджають: такий пакет підриває саму ідею відповідального управління.

Експерти з корпоративної етики вважають, що рада директорів фактично передає контроль над Tesla одній людині, ігноруючи конфлікти інтересів і потребу у спадкоємності керівництва. Компанія має залишатися відкритою до ринку талантів, а не замикатися на одному гендиректорі, навіть якщо це Ілон Маск 

– наголошують вони.

Сам Маск не прокоментував ситуацію, а речник ради директорів Tesla також відмовився від будь-яких заяв. Тим часом інвестори готуються до одного з найважливіших голосувань в історії компанії, результат якого визначить не лише долю Маска, але й напрям розвитку Tesla у найближче десятиліття.

Tesla втрачає підтримку: інвестори відмовили Маску у космічній винагороді04.11.25, 15:06 • 2476 переглядiв

Степан Гафтко

Техніка
Бренд
Tesla Inc
Reuters
Ілон Маск