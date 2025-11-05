Акционеры Tesla решают судьбу Илона Маска: 878 миллиардов долларов или отставка
Киев • УНН
Акционеры Tesla должны решить судьбу Илона Маска, одобрив компенсационный пакет в размере до 878 миллиардов долларов. Совет директоров считает его незаменимым для трансформации компании в технологического гиганта искусственного интеллекта.
В четверг акционеры Tesla должны принять судьбоносное решение: одобрить компенсационный пакет Илона Маска в размере до 878 миллиардов долларов или рискнуть потерять человека, которого совет директоров называет «незаменимым». Это голосование может стать самым громким тестом корпоративного управления в мире – проверкой, действуют ли обычные правила для самого богатого человека планеты. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
Совет директоров Tesla призывает инвесторов «платите Маску – или потеряете его». По их мнению, именно он является ключом к трансформации компании из производителя электромобилей в технологического гиганта искусственного интеллекта, способного выпускать роботакси и гуманоидных роботов в промышленных масштабах.
Если Маск достигнет целей, поставленных советом в течение следующего десятилетия, рыночная капитализация Tesla может вырасти до 8,5 триллиона долларов, а сам Маск будет владеть примерно 25% акций компании. Даже при частичном выполнении плана он получит десятки миллиардов долларов — самое большое вознаграждение в истории бизнеса.
Раскол среди инвесторов
Для одних инвесторов это оправданная ставка на гениального предпринимателя.
Если акции вырастут в шесть раз – а это здесь обязательное условие – тогда я заработаю много денег. Почему меня волнует, сколько он получит, если он воплощает видение?
Однако другие предупреждают: такой пакет подрывает саму идею ответственного управления.
Эксперты по корпоративной этике считают, что совет директоров фактически передает контроль над Tesla одному человеку, игнорируя конфликты интересов и потребность в преемственности руководства. Компания должна оставаться открытой для рынка талантов, а не замыкаться на одном гендиректоре, даже если это Илон Маск
Сам Маск не прокомментировал ситуацию, а представитель совета директоров Tesla также отказался от каких-либо заявлений. Тем временем инвесторы готовятся к одному из важнейших голосований в истории компании, результат которого определит не только судьбу Маска, но и направление развития Tesla в ближайшее десятилетие.
