13:23
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
4 ноября, 18:07
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Эксклюзив
13:23
Акционеры Tesla решают судьбу Илона Маска: 878 миллиардов долларов или отставка

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Акционеры Tesla должны решить судьбу Илона Маска, одобрив компенсационный пакет в размере до 878 миллиардов долларов. Совет директоров считает его незаменимым для трансформации компании в технологического гиганта искусственного интеллекта.

Акционеры Tesla решают судьбу Илона Маска: 878 миллиардов долларов или отставка

В четверг акционеры Tesla должны принять судьбоносное решение: одобрить компенсационный пакет Илона Маска в размере до 878 миллиардов долларов или рискнуть потерять человека, которого совет директоров называет «незаменимым». Это голосование может стать самым громким тестом корпоративного управления в мире – проверкой, действуют ли обычные правила для самого богатого человека планеты. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Совет директоров Tesla призывает инвесторов «платите Маску – или потеряете его». По их мнению, именно он является ключом к трансформации компании из производителя электромобилей в технологического гиганта искусственного интеллекта, способного выпускать роботакси и гуманоидных роботов в промышленных масштабах.

"Должен превзойти Википедию": Илон Маск запустил Grokipedia28.10.25, 09:08 • 3334 просмотра

Если Маск достигнет целей, поставленных советом в течение следующего десятилетия, рыночная капитализация Tesla может вырасти до 8,5 триллиона долларов, а сам Маск будет владеть примерно 25% акций компании. Даже при частичном выполнении плана он получит десятки миллиардов долларов — самое большое вознаграждение в истории бизнеса.

Раскол среди инвесторов

Для одних инвесторов это оправданная ставка на гениального предпринимателя.

Если акции вырастут в шесть раз – а это здесь обязательное условие – тогда я заработаю много денег. Почему меня волнует, сколько он получит, если он воплощает видение? 

– отметила Нэнси Тенглер, CEO Laffer Tengler Investments.

Однако другие предупреждают: такой пакет подрывает саму идею ответственного управления.

Эксперты по корпоративной этике считают, что совет директоров фактически передает контроль над Tesla одному человеку, игнорируя конфликты интересов и потребность в преемственности руководства. Компания должна оставаться открытой для рынка талантов, а не замыкаться на одном гендиректоре, даже если это Илон Маск 

– подчеркивают они.

Сам Маск не прокомментировал ситуацию, а представитель совета директоров Tesla также отказался от каких-либо заявлений. Тем временем инвесторы готовятся к одному из важнейших голосований в истории компании, результат которого определит не только судьбу Маска, но и направление развития Tesla в ближайшее десятилетие.

Tesla теряет поддержку: инвесторы отказали Маску в космическом вознаграждении04.11.25, 15:06 • 2462 просмотра

Степан Гафтко

