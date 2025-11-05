Акционеры Tesla решают судьбу Илона Маска: 878 миллиардов долларов или отставка

В четверг акционеры Tesla должны принять судьбоносное решение: одобрить компенсационный пакет Илона Маска в размере до 878 миллиардов долларов или рискнуть потерять человека, которого совет директоров называет «незаменимым». Это голосование может стать самым громким тестом корпоративного управления в мире – проверкой, действуют ли обычные правила для самого богатого человека планеты. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Совет директоров Tesla призывает инвесторов «платите Маску – или потеряете его». По их мнению, именно он является ключом к трансформации компании из производителя электромобилей в технологического гиганта искусственного интеллекта, способного выпускать роботакси и гуманоидных роботов в промышленных масштабах.

Если Маск достигнет целей, поставленных советом в течение следующего десятилетия, рыночная капитализация Tesla может вырасти до 8,5 триллиона долларов, а сам Маск будет владеть примерно 25% акций компании. Даже при частичном выполнении плана он получит десятки миллиардов долларов — самое большое вознаграждение в истории бизнеса.

Для одних инвесторов это оправданная ставка на гениального предпринимателя.

Если акции вырастут в шесть раз – а это здесь обязательное условие – тогда я заработаю много денег. Почему меня волнует, сколько он получит, если он воплощает видение?