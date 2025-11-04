ukenru
Tesla теряет поддержку: инвесторы отказали Маску в космическом вознаграждении

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Норвежский суверенный фонд благосостояния проголосовал против нового пакета выплат для Илона Маска на сумму более 1 триллиона долларов. Это первый крупный институциональный инвестор, который публично раскрыл свое решение, что привело к падению акций Tesla почти на 3%.

Tesla теряет поддержку: инвесторы отказали Маску в космическом вознаграждении

Один из крупнейших инвесторов Tesla - Норвежский суверенный фонд благосостояния, проголосовал против нового пакета выплат для Илона Маска на сумму более 1 триллиона долларов. Это первый крупный институциональный инвестор, который публично раскрыл свое решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Norges Bank Investment Management, подразделение центрального банка Норвегии, которое управляет фондом стоимостью 1,9 триллиона долларов, заявило об обеспокоенности масштабом предложенной компенсации.

Хотя мы ценим значительную ценность, созданную благодаря дальновидной роли господина Маска, мы обеспокоены общим размером вознаграждения, его размыванием и отсутствием смягчения риска, связанного с ключевыми лицами, что согласуется с нашими взглядами на компенсацию руководителям

- говорится в заявлении.

После объявления решения акции Tesla упали почти на 3% во время предрассветных торгов во вторник.

Дополнение

Ежегодное собрание акционеров Tesla состоится в четверг. Среди вопросов - голосование по компенсационному пакету Маска, который предусматривает дополнительные 12% акций компании, если он повысит ее стоимость до 8,5 триллиона долларов в течение десяти лет. Это почти в восемь раз превышает текущую оценку Tesla.

Фонд с долей 1,2% является шестым по величине институциональным инвестором Tesla. Против пакета также выступили несколько американских пенсионных фондов и консалтинговые компании Institutional Shareholder Services и Glass Lewis.

В прошлом году норвежский фонд уже голосовал против другой сделки с Маском - компенсационного пакета 2018 года, который позже отменил суд штата Делавэр.

Результаты голосования по новому пакету вознаграждения Маска Tesla объявит после собрания акционеров.

Напомним

Продажи Tesla снижаются в Европе и США, несмотря на попытки Илона Маска получить крупнейшую корпоративную выплату в истории. В октябре в Европе зафиксировано значительное падение регистраций, тогда как в США рост связывают с окончанием налоговых кредитов.

Алла Киосак

