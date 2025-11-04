Tesla втрачає підтримку: інвестори відмовили Маску у космічній винагороді

Один із найбільших інвесторів Tesla - Норвезький суверенний фонд добробуту, проголосував проти нового пакету виплат для Ілона Маска на суму понад 1 трильйон доларів. Це перший великий інституційний інвестор, який публічно розкрив своє рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Norges Bank Investment Management, підрозділ центрального банку Норвегії, який управляє фондом вартістю 1,9 трильйона доларів, заявив про занепокоєння масштабом запропонованої компенсації.

Хоча ми цінуємо значну цінність, створену завдяки далекоглядній ролі пана Маска, ми стурбовані загальним розміром винагороди, її розмиванням та відсутністю пом'якшення ризику, пов'язаного з ключовими особами, що узгоджується з нашими поглядами на компенсацію керівникам - йдеться у заяві.

Після оголошення рішення акції Tesla впали майже на 3% під час передранкових торгів у вівторок.

Доповнення

Щорічні збори акціонерів Tesla відбудуться у четвер. Серед питань - голосування щодо компенсаційного пакету Маска, який передбачає додаткові 12% акцій компанії, якщо він підвищить її вартість до 8,5 трильйона доларів протягом десяти років. Це майже у вісім разів перевищує поточну оцінку Tesla.

Фонд із часткою 1,2% є шостим за величиною інституційним інвестором Tesla. Проти пакету також виступили кілька американських пенсійних фондів і консалтингові компанії Institutional Shareholder Services та Glass Lewis.

Минулого року норвезький фонд уже голосував проти іншої угоди з Маском - компенсаційного пакету 2018 року, який пізніше скасував суд штату Делавер.

Результати голосування щодо нового пакету винагороди Маска Tesla оголосить після зборів акціонерів.

Нагадаємо

Продажі Tesla знижуються в Європі та США, незважаючи на спроби Ілона Маска отримати найбільшу корпоративну виплату в історії. У жовтні в Європі зафіксовано значне падіння реєстрацій, тоді як у США зростання пов'язують із закінченням податкових кредитів.