Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Продажі Tesla в деяких країнах минулого місяця впали майже на 90% - ЗМІ

Київ • УНН

Продажі Tesla знижуються в Європі та США, незважаючи на спроби Ілона Маска отримати найбільшу корпоративну виплату в історії. У жовтні в Європі зафіксовано значне падіння реєстрацій, тоді як у США зростання пов'язують із закінченням податкових кредитів.

Продажі Tesla в деяких країнах минулого місяця впали майже на 90% - ЗМІ

Поки генеральний директор Tesla намагається забезпечити собі найбільшу корпоративну виплату за всю історію, продажі виробника електромобілів Tesla продовжують коливатися і падати, повідомляє Gizmodo, пише УНН.

Деталі

Хоча продажі компанії в США різко зросли за третій квартал на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, багато спостерігачів пов'язують цей стрибок із закінченням терміну дії податкового кредиту на електромобілі в США (споживачі, ймовірно, поспішили купити електромобілі, поки це було фінансово вигідно, як прийнято вважати). Однак, як повідомляє Teslerati, операційний прибуток компанії за той же період знизився приблизно на 40%. До цього результати Tesla за другий квартал показали падіння продажів у США на 13%, і деякі експерти очікують на продовження падіння компанії.

У Європі, пише видання, справи не дуже добре. За даними Reuters, у жовтні продажі Tesla значно знизилися в порівнянні з попереднім місяцем. За даними видання, кількість реєстрацій автомобілів, яке воно називає "проксі" продажів, впала на 89% у Швеції, на 86% у Данії, на 31% в Іспанії та на 50% у Норвегії. У той же час, як зазначає видання, загальний продаж електромобілів у Європі зріс на 119% за той же період. Продажі компанії у Швеції та Нідерландах падають уже кілька місяців.

Однак для Tesla є і позитивний момент: не всі її європейські підрозділи зіткнулися з падінням. Reuters зазначає, що продажі Tesla у Франції зросли приблизно на 2,4%. Також примітно, що нещодавні втрати відбулися після того, як у вересні автомобільна компанія відзначила невелике зростання продажів у Європі. Зокрема, у Норвегії та Іспанії минулого місяця компанія продемонструвала помірне зростання.

Агентство Reuters пов'язує проблеми Tesla в Європі зі звичайними причинами: конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, які випустили нові моделі, і негативною реакцією на генерального директора компанії Ілона Маска за його спроби втрутитися в політику - як у США, так і в Європі.

Як зазначає видання, попри те, що його компанія переживає помітні труднощі, Маск намагається стати першим у світі трильйонером "за допомогою непристойного пакету оплати праці Tesla, який є безпрецедентним практично в усіх планах". Рада директорів Tesla заявила, що "якщо вони не дадуть Маску грошей і тим самим не зроблять його абсурдно багатим, він може бути мотивований покинути компанію". 

Юлія Шрамко

