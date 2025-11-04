Продажи Tesla в некоторых странах в прошлом месяце упали почти на 90% - СМИ

Пока генеральный директор Tesla пытается обеспечить себе крупнейшую корпоративную выплату за всю историю, продажи производителя электромобилей Tesla продолжают колебаться и падать, сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Подробности

Хотя продажи компании в США резко выросли за третий квартал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, многие наблюдатели связывают этот скачок с окончанием срока действия налогового кредита на электромобили в США (потребители, вероятно, поспешили купить электромобили, пока это было финансово выгодно, как принято считать). Однако, как сообщает Teslerati, операционная прибыль компании за тот же период снизилась примерно на 40%. До этого результаты Tesla за второй квартал показали падение продаж в США на 13%, и некоторые эксперты ожидают продолжения падения компании.

В Европе, пишет издание, дела обстоят не очень хорошо. По данным Reuters, в октябре продажи Tesla значительно снизились по сравнению с предыдущим месяцем. По данным издания, количество регистраций автомобилей, которое оно называет "прокси" продаж, упало на 89% в Швеции, на 86% в Дании, на 31% в Испании и на 50% в Норвегии. В то же время, как отмечает издание, общие продажи электромобилей в Европе выросли на 119% за тот же период. Продажи компании в Швеции и Нидерландах падают уже несколько месяцев.

Однако для Tesla есть и положительный момент: не все ее европейские подразделения столкнулись с падением. Reuters отмечает, что продажи Tesla во Франции выросли примерно на 2,4%. Также примечательно, что недавние потери произошли после того, как в сентябре автомобильная компания отметила небольшой рост продаж в Европе. В частности, в Норвегии и Испании в прошлом месяце компания продемонстрировала умеренный рост.

Агентство Reuters связывает проблемы Tesla в Европе с обычными причинами: конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей, которые выпустили новые модели, и негативной реакцией на генерального директора компании Илона Маска за его попытки вмешаться в политику — как в США, так и в Европе.

Как отмечает издание, несмотря на то, что его компания переживает заметные трудности, Маск пытается стать первым в мире триллионером "с помощью непристойного пакета оплаты труда Tesla, который является беспрецедентным практически во всех планах". Совет директоров Tesla заявил, что "если они не дадут Маску денег и тем самым не сделают его абсурдно богатым, он может быть мотивирован покинуть компанию".

Tesla отзывает около 10% Cybertruck из-за "неправильного" клея