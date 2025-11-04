Продажи Tesla в некоторых странах в прошлом месяце упали почти на 90% - СМИ

ukenru
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 39006 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
Продажи Tesla в некоторых странах в прошлом месяце упали почти на 90% - СМИ

Киев • УНН

Продажи Tesla снижаются в Европе и США, несмотря на попытки Илона Маска получить крупнейшую корпоративную выплату в истории. В октябре в Европе зафиксировано значительное падение регистраций, тогда как в США рост связывают с окончанием налоговых кредитов.

Продажи Tesla в некоторых странах в прошлом месяце упали почти на 90% - СМИ

Пока генеральный директор Tesla пытается обеспечить себе крупнейшую корпоративную выплату за всю историю, продажи производителя электромобилей Tesla продолжают колебаться и падать, сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Подробности

Хотя продажи компании в США резко выросли за третий квартал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, многие наблюдатели связывают этот скачок с окончанием срока действия налогового кредита на электромобили в США (потребители, вероятно, поспешили купить электромобили, пока это было финансово выгодно, как принято считать). Однако, как сообщает Teslerati, операционная прибыль компании за тот же период снизилась примерно на 40%. До этого результаты Tesla за второй квартал показали падение продаж в США на 13%, и некоторые эксперты ожидают продолжения падения компании.

В Европе, пишет издание, дела обстоят не очень хорошо. По данным Reuters, в октябре продажи Tesla значительно снизились по сравнению с предыдущим месяцем. По данным издания, количество регистраций автомобилей, которое оно называет "прокси" продаж, упало на 89% в Швеции, на 86% в Дании, на 31% в Испании и на 50% в Норвегии. В то же время, как отмечает издание, общие продажи электромобилей в Европе выросли на 119% за тот же период. Продажи компании в Швеции и Нидерландах падают уже несколько месяцев.

Однако для Tesla есть и положительный момент: не все ее европейские подразделения столкнулись с падением. Reuters отмечает, что продажи Tesla во Франции выросли примерно на 2,4%. Также примечательно, что недавние потери произошли после того, как в сентябре автомобильная компания отметила небольшой рост продаж в Европе. В частности, в Норвегии и Испании в прошлом месяце компания продемонстрировала умеренный рост.

Агентство Reuters связывает проблемы Tesla в Европе с обычными причинами: конкуренцией со стороны китайских производителей электромобилей, которые выпустили новые модели, и негативной реакцией на генерального директора компании Илона Маска за его попытки вмешаться в политику — как в США, так и в Европе.

Как отмечает издание, несмотря на то, что его компания переживает заметные трудности, Маск пытается стать первым в мире триллионером "с помощью непристойного пакета оплаты труда Tesla, который является беспрецедентным практически во всех планах". Совет директоров Tesla заявил, что "если они не дадут Маску денег и тем самым не сделают его абсурдно богатым, он может быть мотивирован покинуть компанию".

Tesla отзывает около 10% Cybertruck из-за "неправильного" клея

Юлия Шрамко

