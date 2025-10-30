Tesla отзывает около 10% Cybertruck из-за «неправильного» клея

Tesla отзывает 6197 пикапов Cybertruck с креплением "Off Road Lightbar", ссылаясь на неправильное использование клея, что может привести к отсоединению аксессуара во время движения автомобиля, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Это около 10% от 63 619 существующих Cybertruck, о которых известно.

Cybertruck всегда позиционировался как внедорожный автомобиль со специальными внедорожными режимами и определенными аксессуарами для тех владельцев, кто любит отправиться в путь и путешествовать.

Важным аксессуаром для бездорожья, доступным для многих автомобилей, являются большие верхние фары, которые обеспечивают лучшую и более широкую видимость впереди, что позволяет объезжать камни, кусты и другие препятствия, которые могут отбрасывать тени от нижних фар.

В случае с Cybertruck, это широкая световая панель, расположенная в верхней части лобового стекла пикапа.

Она не входит в комплектацию каждого пикапа и даже не доступна как опция. Кроме того, она даже не указана как аксессуар в интернет-магазине Tesla. Она доступна только как дооснащение через сервисную сеть Tesla, для чего необходимо подать заявку на обслуживание.

Несмотря на это, похоже, что многие владельцы Cybertruck уже установили его.

Похоже, что клеи, используемые Tesla, могли быть неправильно нанесены сервисным персоналом, что привело к некачественному склеиванию с поверхностью автомобиля. Tesla несколько раз обновляла свои сервисные инструкции, пытаясь решить эту проблему, но, похоже, ни одно из этих обновлений не оказалось достаточным.

В целом, по данным Tesla, было выявлено 619 гарантийных случаев, связанных с этой проблемой, и получен один "полевой" отчет о том, что клей не работает должным образом, хотя ей неизвестно о каких-либо столкновениях или травмах, связанных с этой проблемой. Но, возможно, это может привести к падению световой панели с автомобиля и созданию опасности на дороге для других водителей, поэтому отзыв автомобилей является обоснованным.

Чтобы устранить эту проблему, Tesla проверит все установленные на Cybertruck световые панели, и если обнаружит какие-либо признаки неплотного прилегания клея, заменит панель на новую, приклеенную лентой и жестко закрепленную механически (то есть закрепленную болтами).

Tesla заявляет, что световые панели с такой проблемой "могут создавать шум, слышимый из салона", или могут ощущаться при прикосновении как неплотно прилегающие, или между ними и лобовым стеклом может быть видимый зазор.

