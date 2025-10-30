Tesla відкликає близько 10% Cybertruck через "не той" клей

Tesla відкликає 6197 пікапів Cybertruck із кріпленням "Off Road Lightbar", посилаючись на неправильне використання клею, що може призвести до від'єднання аксесуара під час руху автомобіля, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Це близько 10% від 63 619 існуючих Cybertruck, про які відомо.

Cybertruck завжди позиціонувався як позашляховий автомобіль із спеціальними позашляховими режимами та певними аксесуарами для тих власників, хто любить вирушити в дорогу та подорожувати.

Важливим аксесуаром для бездоріжжя, доступним для багатьох автомобілів, є великі верхні фари, які забезпечують кращу і ширшу видимість попереду, що дозволяє об'їжджати каміння, кущі та інші перешкоди, які можуть відкидати тіні від нижніх фар.

У випадку з Cybertruck, це широка світлова панель, розташована у верхній частині лобового скла пікапа.

Вона не входить у комплектацію кожного пікапа і навіть не доступна як опція. Крім того, вона навіть не вказана як аксесуар у інтернет-магазині Tesla. Вона доступна лише як дооснащення через сервісну мережу Tesla, для чого необхідно подати заявку на обслуговування.

Попри це, схоже, що багато власників Cybertruck вже встановили її.

Схоже, що клеї, які використовуються Tesla, могли бути неправильно нанесені сервісним персоналом, що призвело до неякісного склеювання з поверхнею автомобіля. Tesla кілька разів оновлювала свої сервісні інструкції, намагаючись вирішити цю проблему, але, схоже, жодне з цих оновлень не виявилося достатнім.

Загалом, за даними Tesla, було виявлено 619 гарантійних випадків, пов'язаних з цією проблемою, і отримано один "польовий" звіт про те, що клей не працює належним чином, хоча їй невідомо про жодні зіткнення чи травмування, пов'язані з цією проблемою. Але, можливо, це може призвести до падіння світлової панелі з автомобіля та створення небезпеки на дорозі для інших водіїв, тому відкликання автомобілів є обґрунтованим.

Щоб усунути цю проблему, Tesla перевірить усі встановлені на Cybertruck світлові панелі, і якщо виявить якісь ознаки нещільного прилягання клею, замінить панель на нову, приклеєну стрічкою і жорстко закріплену механічно (тобто закріплену болтами).

Tesla заявляє, що світлові панелі з такою проблемою "можуть створювати шум, що чується з салону", або можуть відчуватися при дотику які так, що нещільно прилягають, або між ними і лобовим склом може бути видимий зазор.

