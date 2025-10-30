Tesla відкликає близько 10% Cybertruck через "не той" клей

$42.080.01
13:07 • 434 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 13473 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 14792 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 13590 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
08:02 • 19924 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 15854 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 20409 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27678 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44743 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44968 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Популярнi новини
Комбінований удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьохVideo30 жовтня, 04:07 • 9006 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів30 жовтня, 04:34 • 38589 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35 • 19903 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго08:17 • 17240 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 22215 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 7290 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 13474 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 22462 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 97636 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 86776 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 31364 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 38917 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 63582 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 67764 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 48728 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Tesla Cybertruck
Дипломатка

Tesla відкликає близько 10% Cybertruck через "не той" клей

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Tesla відкликає 6197 пікапів Cybertruck, що становить близько 10% від усіх існуючих, через неправильне використання клею в кріпленні аксесуара "Off Road Lightbar". Це може призвести до від'єднання світлової панелі під час руху, створюючи небезпеку на дорозі.

Tesla відкликає близько 10% Cybertruck через "не той" клей

Tesla відкликає 6197 пікапів Cybertruck із кріпленням "Off Road Lightbar", посилаючись на неправильне використання клею, що може призвести до від'єднання аксесуара під час руху автомобіля, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Це близько 10% від 63 619 існуючих Cybertruck, про які відомо.

Cybertruck завжди позиціонувався як позашляховий автомобіль із спеціальними позашляховими режимами та певними аксесуарами для тих власників, хто любить вирушити в дорогу та подорожувати.

Важливим аксесуаром для бездоріжжя, доступним для багатьох автомобілів, є великі верхні фари, які забезпечують кращу і ширшу видимість попереду, що дозволяє об'їжджати каміння, кущі та інші перешкоди, які можуть відкидати тіні від нижніх фар.

У випадку з Cybertruck, це широка світлова панель, розташована у верхній частині лобового скла пікапа.

Вона не входить у комплектацію кожного пікапа і навіть не доступна як опція. Крім того, вона навіть не вказана як аксесуар у інтернет-магазині Tesla. Вона доступна лише як дооснащення через сервісну мережу Tesla, для чого необхідно подати заявку на обслуговування.

Попри це, схоже, що багато власників Cybertruck вже встановили її. 

Схоже, що клеї, які використовуються Tesla, могли бути неправильно нанесені сервісним персоналом, що призвело до неякісного склеювання з поверхнею автомобіля. Tesla кілька разів оновлювала свої сервісні інструкції, намагаючись вирішити цю проблему, але, схоже, жодне з цих оновлень не виявилося достатнім.

Загалом, за даними Tesla, було виявлено 619 гарантійних випадків, пов'язаних з цією проблемою, і отримано один "польовий" звіт про те, що клей не працює належним чином, хоча їй невідомо про жодні зіткнення чи травмування, пов'язані з цією проблемою. Але, можливо, це може призвести до падіння світлової панелі з автомобіля та створення небезпеки на дорозі для інших водіїв, тому відкликання автомобілів є обґрунтованим.

Щоб усунути цю проблему, Tesla перевірить усі встановлені на Cybertruck світлові панелі, і якщо виявить якісь ознаки нещільного прилягання клею, замінить панель на нову, приклеєну стрічкою і жорстко закріплену механічно (тобто закріплену болтами).

Tesla заявляє, що світлові панелі з такою проблемою "можуть створювати шум, що чується з салону", або можуть відчуватися при дотику які так, що нещільно прилягають, або між ними і лобовим склом може бути видимий зазор.

Tesla натякнула, що нарешті випустить Roadster наступного покоління29.10.25, 11:19 • 2066 переглядiв

Юлія Шрамко

