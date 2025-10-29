Tesla натякнула, що нарешті випустить Roadster наступного покоління

$42.080.01
Ексклюзив
07:00 • 24995 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 27959 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 31245 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 91823 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 52655 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 50485 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 76987 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38539 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28730 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22570 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"29 жовтня, 02:23
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 24995 перегляди
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту28 жовтня
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 228 жовтня
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Меган Маркл
Гаррі, герцог Сассекський
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Південна Корея
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
TikTok
Шахед-136

Tesla натякнула, що нарешті випустить Roadster наступного покоління

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Tesla шукає інженера-технолога для виробництва акумуляторів Roadster, що свідчить про початок підготовки до серійного випуску. Очікується, що виробництво нового Roadster розпочнеться не раніше 2027 року.

Tesla натякнула, що нарешті випустить Roadster наступного покоління

Tesla розкрила, що запустить Roadster наступного покоління у виробництво, в новому списку вакансій, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

Прототип Tesla Roadster наступного покоління був представлений у 2017 році та мав надійти у виробництво у 2020 році, але з того часу запуск щороку відкладався. Це стало улюбленим жартом у спільноті Tesla та прикладом схильності генерального директора Ілона Маска перебільшувати терміни.

Після того, як початковий термін виробництва у 2020 році не був дотриманий, Маск шість разів давав оновлені терміни виробництва нового електричного суперкара, і щоразу вони виявлялися невірними.

В останньому графіку навіть не згадувалося про терміни виробництва автомобіля. Йшлося про презентацію нової версії наступного покоління, оскільки останній прототип автомобіля, який мав стати "наступним поколінням", був представлений майже десять років тому.

Маск говорив про презентацію та демонстрацію нового Roadster до кінця року.

І цього тижня Tesla опублікувала нову вакансію "Інженер-технолог з виробництва Roadster". В описі вакансії Tesla згадується робота над обладнанням для виробництва акумуляторів для Roadster, пише видання.

"Оскільки це схоже на ранню стадію виробництва, було б оптимістично сподіватися побачити нові Roadster з конвеєра до кінця наступного року. Швидше за все, це станеться у 2027 році", - пише видання.

Tesla втрачає ринок: продажі падають через конкуренцію, старі моделі та політику Маска – Вloomberg24.10.25, 21:49 • 4442 перегляди

Юлія Шрамко

