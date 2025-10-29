Tesla натякнула, що нарешті випустить Roadster наступного покоління

Tesla розкрила, що запустить Roadster наступного покоління у виробництво, в новому списку вакансій, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

Прототип Tesla Roadster наступного покоління був представлений у 2017 році та мав надійти у виробництво у 2020 році, але з того часу запуск щороку відкладався. Це стало улюбленим жартом у спільноті Tesla та прикладом схильності генерального директора Ілона Маска перебільшувати терміни.

Після того, як початковий термін виробництва у 2020 році не був дотриманий, Маск шість разів давав оновлені терміни виробництва нового електричного суперкара, і щоразу вони виявлялися невірними.

В останньому графіку навіть не згадувалося про терміни виробництва автомобіля. Йшлося про презентацію нової версії наступного покоління, оскільки останній прототип автомобіля, який мав стати "наступним поколінням", був представлений майже десять років тому.

Маск говорив про презентацію та демонстрацію нового Roadster до кінця року.

І цього тижня Tesla опублікувала нову вакансію "Інженер-технолог з виробництва Roadster". В описі вакансії Tesla згадується робота над обладнанням для виробництва акумуляторів для Roadster, пише видання.

"Оскільки це схоже на ранню стадію виробництва, було б оптимістично сподіватися побачити нові Roadster з конвеєра до кінця наступного року. Швидше за все, це станеться у 2027 році", - пише видання.

Tesla втрачає ринок: продажі падають через конкуренцію, старі моделі та політику Маска – Вloomberg