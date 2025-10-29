Tesla намекнула, что наконец-то выпустит Roadster следующего поколения
Киев • УНН
Tesla ищет инженера-технолога для производства аккумуляторов Roadster, что свидетельствует о начале подготовки к серийному выпуску. Ожидается, что производство нового Roadster начнется не ранее 2027 года.
Tesla раскрыла, что запустит Roadster следующего поколения в производство, в новом списке вакансий, сообщает Electrek, пишет УНН.
Детали
Прототип Tesla Roadster следующего поколения был представлен в 2017 году и должен был поступить в производство в 2020 году, но с тех пор запуск ежегодно откладывался. Это стало любимой шуткой в сообществе Tesla и примером склонности генерального директора Илона Маска преувеличивать сроки.
После того, как первоначальный срок производства в 2020 году не был соблюден, Маск шесть раз давал обновленные сроки производства нового электрического суперкара, и каждый раз они оказывались неверными.
В последнем графике даже не упоминалось о сроках производства автомобиля. Речь шла о презентации новой версии следующего поколения, поскольку последний прототип автомобиля, который должен был стать "следующим поколением", был представлен почти десять лет назад.
Маск говорил о презентации и демонстрации нового Roadster до конца года.
И на этой неделе Tesla опубликовала новую вакансию "Инженер-технолог по производству Roadster". В описании вакансии Tesla упоминается работа над оборудованием для производства аккумуляторов для Roadster, пишет издание.
"Поскольку это похоже на раннюю стадию производства, было бы оптимистично надеяться увидеть новые Roadster с конвейера до конца следующего года. Скорее всего, это произойдет в 2027 году", - пишет издание.
Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg24.10.25, 21:49 • 4442 просмотра