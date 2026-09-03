В Киеве мужчина в упор расстрелял директора клиники репродуктологии - нападавшего до сих пор ищут

В Киеве 3 сентября мужчина в упор более 20 выстрелами расстрелял директора столичной клиники репродуктологии, стрелка разыскивают, открыто уголовное производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУНП в столице.

В Киеве мужчина в упор расстрелял директора столичной клиники репродуктологии — начато уголовное производство — сообщили в полиции.

Что произошло

Стрельба произошла сегодня около 10 утра в Святошинском районе столицы возле входной двери медицинского учреждения.

"Предварительно установлено, что правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего мужчину, который только вышел из салона автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали", — указали в полиции.

Что известно о стрелке

В настоящее время принимаются меры по задержанию лица, причастного к совершению преступления. Продолжается специальная полицейская операция.

Действия правоохранителей

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также мотив совершения преступления. Продолжаются неотложные следственные действия. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры.

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