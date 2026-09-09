Украинский дрон FP-1 преодолел 3200 км и поразил Новоуренгойский завод в рф — уточнено
Киев • УНН
В результате атаки горит один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры рф.
Украинский дальнобойный БПЛА FP-1 преодолел около 3200 км и поразил новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе рф. Об этом сообщил соучредитель компании — производителя ударных дронов Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.
"3200", — написал Денис Штилерман.
Речь идет о новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком АО рф — одном из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Проектная мощность этого объекта — около 19,5 млн тонн сырья в год.
Как сообщает мониторинговый телеграм-канал Exilenova+, после атаки на предприятии начался сброс давления в системе и фиксируется пожар.
По данным Exilenova+, местный губернатор уже подтвердил успешное поражение объекта.
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