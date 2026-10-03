Как удары Украины переориентировали экспорт российской нефти и куда теперь РФ направляет поставки

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Удары по портовой инфраструктуре и проблемы с логистикой вынуждают Россию сокращать морские поставки подсолнечного масла в Индию и активнее переориентировать экспорт в Китай сухопутными маршрутами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя одного из ведущих российских экспортёров, пишет УНН.

Детали

Проблемы с отгрузкой из черноморских портов возникли несмотря на высокий спрос со стороны Индии. Российские и украинские удары по портам Черноморского региона летом нарушили логистику и существенно осложнили использование глубоководных терминалов Азово-Черноморского бассейна.

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Ожидается, что поставки российского подсолнечного масла в Индию в этом маркетинговом году сократятся до 1,1 млн тонн против 1,5 млн тонн годом ранее.

Россия переориентируется на Китай

На фоне проблем с морским экспортом российские компании предлагают Китаю подсолнечное масло со скидкой и поставляют его сухопутными маршрутами. Ожидается, что объём поставок в Китай удвоится и достигнет 1 млн тонн.

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В то же время производство подсолнечника в России в этом году может вырасти с 17,5 млн до 20 млн тонн. Однако более слабый экспортный спрос может привести к сокращению переработки и накоплению около 3 млн тонн переходящих запасов семян к началу следующего маркетингового года.

Проблемы с экспортом есть и у Украины. Из-за российских ударов по портовой инфраструктуре и трудностей с отгрузкой масла в Индию переработка подсолнечника в Украине с октября по март может сократиться примерно вдвое — с обычных около 600 тыс. тонн в месяц.

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