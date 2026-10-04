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Украина получила 4 предложения о прекращении огня, самое широкое предложила Индия — Сибига

Киев • УНН

 • 18642 просмотра

Индия предложила самый широкий формат перемирия. Киев готов к одновременному энергетическому и черноморскому перемирию, а также к прекращению огня на фронте.

Украина получила 4 предложения о прекращении огня, самое широкое предложила Индия — Сибига

Украина получила предложения о возможном прекращении огня с Россией от Индии, Турции, Египта и США. Наиболее широкий вариант предложила Индия, а Киев готов рассматривать различные форматы перемирия, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает The Hindu, пишет УНН.

Детали

По словам министра, Украина готова к энергетическому и черноморскому перемирию, однако эти два компонента должны действовать одновременно.

У нас есть четыре предложения. Наиболее широкое — предложение Индии. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании

— заявил Сибига.

Что предусматривают предложения

Энергетическое перемирие, по словам главы МИД, должно означать полное прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру.

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Сибига подчеркнул, что Украина не ограничивается этими форматами и остается готовой к безусловному прекращению огня непосредственно на линии соприкосновения.

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Степан Гафтко

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