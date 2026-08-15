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Украинцы жалуются на проблемы с оплатой картами - ПриватБанк подтвердил сбой

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В работе нескольких сервисов ПриватБанка произошли сбои, из-за чего пользователи не могли расплатиться картой. Команда банка уже решает проблему и обещает скорое восстановление работы.

Украинцы жалуются на проблемы с оплатой картами - ПриватБанк подтвердил сбой

ПриватБанк сообщил в субботу о проблемах в работе нескольких сервисов, пишет УНН.

Подробности

"Сейчас есть проблемы в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему. Вскоре всё вернётся в привычный ритм", — сообщили в ПриватБанке около 11:30.

Пользователи, в частности, жаловались в сети, что не могут рассчитаться картой, а также относительно пополнения через терминал.

Сбой произошел в работе Приват24 и сайта банка05.06.26, 16:40 • 4082 просмотра

Юлия Шрамко

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