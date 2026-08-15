Украинцы жалуются на проблемы с оплатой картами - ПриватБанк подтвердил сбой
Киев • УНН
В работе нескольких сервисов ПриватБанка произошли сбои, из-за чего пользователи не могли расплатиться картой. Команда банка уже решает проблему и обещает скорое восстановление работы.
ПриватБанк сообщил в субботу о проблемах в работе нескольких сервисов, пишет УНН.
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"Сейчас есть проблемы в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему. Вскоре всё вернётся в привычный ритм", — сообщили в ПриватБанке около 11:30.
Пользователи, в частности, жаловались в сети, что не могут рассчитаться картой, а также относительно пополнения через терминал.
Сбой произошел в работе Приват24 и сайта банка05.06.26, 16:40 • 4082 просмотра