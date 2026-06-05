Сбой произошел в работе Приват24 и сайта банка

$44.380.0351.670.14
ukenru
Эксклюзив
14:04 • 3670 просмотра
Как война меняет детей и что могут сделать взрослые для их поддержки
Эксклюзив
14:02 • 9164 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
12:41 • 14548 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа
11:30 • 16109 просмотра
Украина вернула из российского плена еще 185 защитников и гражданского - Зеленский
10:35 • 19965 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "худеть" - сократились до $45,7 млрд
Эксклюзив
09:36 • 22702 просмотра
Суд в Одессе не смог начать рассмотрение дела о халатности медиков Odrex из-за неявки их защитников — эксперты указывают на затягивание
4 июня, 19:34 • 43547 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 69635 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 55910 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 57664 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.7м/с
37%
750мм
Популярные новости
путин отказал в посредничестве Европы для завершения войны рф против Украины - Bloomberg5 июня, 05:38 • 20329 просмотра
Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибридыPhoto5 июня, 06:56 • 11785 просмотра
В россии ситуация с наградами вышла из-под контроля, гражданские массово покупают боевые ордена — разведка5 июня, 07:49 • 13737 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 36464 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 23824 просмотра
публикации
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
14:02 • 9166 просмотра
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции УкраиныPhotoVideo12:42 • 11382 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа
Эксклюзив
12:41 • 14548 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 23974 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 36582 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 69940 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 115284 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 120517 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 153903 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 145930 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фильм

Сбой произошел в работе Приват24 и сайта банка

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

В работе приложения Приват24 и сайта банка возникли технические сложности. Специалисты уже работают над устранением проблемы для восстановления стабильной работы.

Сбой произошел в работе Приват24 и сайта банка

В работе приложения ПриватБанка "Приват24" и сайта банка произошел сбой, в банке указали, что уже работают над устранением проблемы, пишет УНН.

Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение – скоро все будет работать, как всегда

- указали в банке.

Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк03.11.25, 14:30 • 53053 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоФинансы
Банковская карта
Социальная сеть
ПриватБанк