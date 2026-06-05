Сбой произошел в работе Приват24 и сайта банка

В работе приложения ПриватБанка "Приват24" и сайта банка произошел сбой, в банке указали, что уже работают над устранением проблемы, пишет УНН.

Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение – скоро все будет работать, как всегда - указали в банке.

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