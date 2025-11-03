Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк

Украинские банки постоянно совершенствуют свои платформы различными каналами коммуникации, это упрощает жизнь и делает решение проблем намного быстрее. Предлагаем краткий гайд, как быстро связаться с самыми популярными банками в Украине с сайта или в приложении, - пишет УНН.

Как обратиться в поддержку ПриватБанка

На сайте: Чтобы связаться с поддержкой ПриватБанка через сайт, достаточно нажать на значок сообщения в правом нижнем углу сайта. Авторизовавшись, вы сможете написать оператору. Если вы хотите позвонить или связаться другим способом, вам нужно проскроллить до самого низа сайта, там указан номер для мобильных телефонов по Украине, звонки на который бесплатны, – 3700, и номер для стационарных телефонов или звонков из-за границы +38 073 716 11 31. Также можно обратиться в письменном виде, нажав кнопку "написать" под пунктом "вопросы и предложения".

В приложении: Чтобы связаться с поддержкой ПриватБанка через приложение, нужно нажать на значок сообщения в правом верхнем углу главного экрана и выбрать "Помощь онлайн". Чтобы позвонить, нажмите на значок профиля в верхнем левом углу, затем выберите "Служба поддержки", а затем "Звонок через Приват24".

Контакты горячей линии Ощадбанка

На сайте: Контакты горячей линии на сайте Ощадбанка можно найти, нажав значок сообщения в правом нижнем углу, при нажатии появляется раскладка, где при выборе определенной иконки вы можете написать в Viber, Telegram, Messenger или web-бот или совершить Viber или web звонок. Во вкладке "разделы" также есть горячая линия, расположенная внизу 0 800 210 800.

В приложении: Чтобы найти контакты в приложении, нужно зайти в меню и выбрать раздел "Поддержка". Другой способ получить помощь - воспользоваться чат-ботом в Telegram (@Oschadbot) или Viber-звонком по номеру *333.

Телефоны и каналы связи СенсБанка

На сайте: На сайте СенсБанка контакты и горячая линия размещены в разделе "Частным лицам" в нижнем правом углу страницы. Нажав кнопку "Написать", открывается окно с доступными каналами связи — ссылками на Viber и Telegram, а также номерами горячей линии. Для клиентов в Украине действует номер 0 800 50 20 50, а для тех, кто находится за границей, — +380 44 298 80 00.

Но эти контакты действительны только для частных лиц, если вы предприниматель, то для звонков по Украине для вас действует номер 0 800 50 70 44, а из-за границы +380 44 298 50 00. Эти телефоны размещены в разделе "Бизнесу".

В приложении: Зайдите в раздел "Контакты", который находится в меню. Также в этом меню доступен чат-бот или онлайн-чат с оператором, чтобы получить помощь без ожидания.

МоноБанк: как связаться

На сайте: Чтобы связаться с поддержкой МоноБанка, достаточно зайдя на сайт пролистать немного вниз, там будут ссылки на Viber и Telegram чаты. Чтобы получить более широкий спектр возможностей связаться со службой поддержки, нужно в разделе "О нас" выбрать пункт "Контакты", далее вы можете выбрать удобный для вас мессенджер. Чуть ниже находятся номера телефонов: по Украине 0 800 205 205 и из-за границы +38 044 237 20 60.

В приложении: Чтобы связаться со службой поддержки в приложении, достаточно пролистать вниз и выбрать пункт "Служба поддержки". Вам будут доступны номера телефонов для звонков по Украине и за границей и чат в Telegram.

