Нацбанк прогнозирует рост дефицита электроэнергии и пересмотрел потребность в импорте газа: детали

В 2026 году оценка дефицита электроэнергии повышена до 3% в среднем за год с около 1%, сообщили в НБУ в инфляционном отчете за октябрь 2025 года, пишет УНН.

"Резкое усиление обстрелов энергетической инфраструктуры и добывающих мощностей со стороны рф в конце III квартала существенно увеличило риски роста дефицита э/э и потребности в дополнительном импорте э/э и газа для успешного прохождения отопительного периода", - говорится в отчете.

НБУ ожидает, что в IV квартале 2025 года и в I квартале 2026 года экономика будет функционировать в условиях большего дефицита э/э – на уровне 4-6%.

В 2026 году оценка дефицита э/э повышена до 3% в среднем за год. Это окажет негативное влияние на экономическую активность. По оценкам НБУ, такое расширение дефицита э/э замедлит рост ВВП в 2025 году примерно на 0.1 п. п., и в 2026 году – на 0.2 п. п.

В июльском инфляционном отчете НБУ, "благодаря лучшей энергетической ситуации в первом полугодии дефицит э/э с учетом импорта в 2025 году уменьшен до 1%". Также в июльском отчете дефицит э/э оценивался в около 1% в 2026 году.

Пересмотрены и оценки потребностей в импорте газа. Ожидается импорт 6 млрд куб. м газа в 2025 году, 5 млрд куб. м в 2026 году и 3 млрд куб. м в 2027 году. Это увеличит расходы более чем на 3 млрд долл. в 2025 году и еще на 3 млрд долл. в 2026-2027 годах