Нацбанк прогнозує зростання дефіциту електроенергії і переглянув потребу в імпорті газу: деталі

Ексклюзив
14:27 • 4182 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 11962 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 21359 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 12852 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 25203 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 15116 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 19187 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 24805 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14472 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53 • 24261 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24 • 36903 перегляди
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 12166 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 32113 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 28947 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 20675 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 1460 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 21349 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 25194 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 20679 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 28951 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 1460 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 7626 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 27844 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 60310 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 64559 перегляди
Техніка
Дія (сервіс)
Ракетний комплекс "Панцир"
Опалення
Золото

Нацбанк прогнозує зростання дефіциту електроенергії і переглянув потребу в імпорті газу: деталі

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Національний банк України підвищив оцінку дефіциту електроенергії до 3% у 2026 році, що сповільнить зростання ВВП.

Нацбанк прогнозує зростання дефіциту електроенергії і переглянув потребу в імпорті газу: деталі

У 2026 році оцінку дефіциту електроенергії підвищено до 3% у середньому за рік з близько 1%, повідомили в НБУ в інфляційному звіті за жовтень 2025 року, пише УНН.

Деталі

"Різке посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та видобувних потужностей з боку рф наприкінці ІІІ кварталу суттєво збільшило ризики зростання дефіциту е/е та потреби в додатковому імпорті е/е та газу для успішного проходження опалювального періоду", - ідеться у звіті.

НБУ очікує, що в IV кварталі 2025 року та в I кварталі 2026 року економіка функціонуватиме умовах більшого дефіциту е/е – на рівні 4-6%.

У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність. За оцінками НБУ, таке розширення дефіциту е/е сповільнить зростання ВВП у 2025 році приблизно на 0.1 в. п., та у 2026 році – на 0.2 в. п.

- повідомили у НБУ.

У липневому інфляційному звіті НБУ, "завдяки ліпшій енергетичній ситуації в першому півріччі дефіцит е/е з урахуванням імпорту у 2025 році зменшено до 1%". Також у липневому звіті дефіцит е/е оцінювався в близько 1% у 2026 році.

Переглянуті й оцінки потреб в імпорті газу. Очікується імпорт 6 млрд куб. м газу у 2025 році, 5 млрд куб. м у 2026 році і 3 млрд куб. м у 2027 році. Це збільшить витрати більше, ніж на 3 млрд дол. у 2025 році та ще на 3 млрд дол. у 2026-2027 роках

- повідомили у НБУ.

Зеленський доручив забезпечити 100% фінансування імпорту газу, 70% вже є28.10.25, 17:58 • 2728 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укргазвидобування
Національний банк України