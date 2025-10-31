Нацбанк прогнозує зростання дефіциту електроенергії і переглянув потребу в імпорті газу: деталі

У 2026 році оцінку дефіциту електроенергії підвищено до 3% у середньому за рік з близько 1%, повідомили в НБУ в інфляційному звіті за жовтень 2025 року, пише УНН.

"Різке посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та видобувних потужностей з боку рф наприкінці ІІІ кварталу суттєво збільшило ризики зростання дефіциту е/е та потреби в додатковому імпорті е/е та газу для успішного проходження опалювального періоду", - ідеться у звіті.

НБУ очікує, що в IV кварталі 2025 року та в I кварталі 2026 року економіка функціонуватиме умовах більшого дефіциту е/е – на рівні 4-6%.

У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність. За оцінками НБУ, таке розширення дефіциту е/е сповільнить зростання ВВП у 2025 році приблизно на 0.1 в. п., та у 2026 році – на 0.2 в. п.

У липневому інфляційному звіті НБУ, "завдяки ліпшій енергетичній ситуації в першому півріччі дефіцит е/е з урахуванням імпорту у 2025 році зменшено до 1%". Також у липневому звіті дефіцит е/е оцінювався в близько 1% у 2026 році.

Переглянуті й оцінки потреб в імпорті газу. Очікується імпорт 6 млрд куб. м газу у 2025 році, 5 млрд куб. м у 2026 році і 3 млрд куб. м у 2027 році. Це збільшить витрати більше, ніж на 3 млрд дол. у 2025 році та ще на 3 млрд дол. у 2026-2027 роках