Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк

Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 23989 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 23498 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 22778 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 21027 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 25201 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 40111 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71960 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 70602 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56894 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп
3 листопада, 02:46
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США
3 листопада, 03:22
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп
3 листопада, 04:21
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
07:42
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
08:40
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
12:30
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
10:27
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
08:40
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
07:42
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
2 листопада, 10:54
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71953 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
10:50
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
10:05
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
2 листопада, 15:41
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
1 листопада, 08:30
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Дізнайтеся, як швидко зв'язатися з підтримкою ПриватБанку, Ощадбанку, СенсБанку та Монобанку через їхні сайти та мобільні додатки. Отримайте інформацію про безкоштовні гарячі лінії та чат-боти для вирішення ваших питань.

Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк

Українські банки щоразу вдосконалюють свої платформи різними каналами комунікації, це спрощує життя та робить розв’язання проблем набагато швидшим. Пропонуємо короткий гайд як швидко зв’язатись з найпопулярнішими банками в Україні з сайту чи в додатку - пише УНН.

Як звернутися до підтримки ПриватБанку

На сайті: Що б зв’язатись з підтримкою ПриватБанку через сайт, достатньо натиснути на значок повідомлення у правому нижньому кутку сайту. Авторизувавшись, ви зможете написати оператору. Якщо ви хочете зателефонувати або зв’язатись іншим способом вам потрібно проскролити на самий низ сайту, там зазначено номер для мобільних телефонів по Україні, дзвінки на який є безкоштовними, – 3700 та номер для стаціонарних телефонів або дзвінків із-за кордону +38 073 716 11 31. Також можна звернутись у письмовому вигляді натиснувши кнопку "написати" під пунктом "питання та пропозиції".

У додатку: Щоб зв'язатися з підтримкою ПриватБанку через додаток, потрібно натиснути на значок повідомлення в правому верхньому куті головного екрана та вибрати "Допомога онлайн". Щоб зателефонувати, натисніть на значок профілю у верхньому лівому куті, потім оберіть "Служба підтримки", а потім "Дзвінок через Приват24".

Контакти гарячої лінії Ощадбанку

На сайті: Контакти гарячої лінії на сайті Ощадбанку можна знайти натиснувши значок повідомлення в правому нижньому куті, при натисканні з’являється розкладка, де при виборі певної іконки ви можете написати у Viber, Telegram, Messenger або web-бот або здійснити Viber чи web дзвінок. У вкладці "розділи" також є гаряча лінія, що розташована внизу 0 800 210 800.

У додатку: Щоб знайти контакти у додатку потрібно зайти у меню і обрати розділ "Підтримка". Інший спосіб отримати допомогу - скористатись чат-ботом у Telegram (@Oschadbot) чи Viber-дзвіноком за номером *333.

Телефони та канали зв’язку СенсБанку

На сайті: На сайті СенсБанку контакти та гаряча лінія розміщені в розділі "Приватним особам" у нижньому правому кутку сторінки. Натиснувши кнопку "Написати", відкривається вікно з доступними каналами зв’язку — посиланнями на Viber і Telegram, а також номерами гарячої лінії. Для клієнтів в Україні діє номер 0 800 50 20 50, а для тих, хто перебуває за кордоном, — +380 44 298 80 00.

Але ці контакти дійсні лише для приватних осіб, якщо ви підприємець, то для дзвінків по Україні для вас діє номер 0 800 50 70 44, а з-за кордону +380 44 298 50 00. Ці телефони розміщенні у розділі "Бізнесу".

У додатку: Зайдіть у розділ "Контакти", що знаходиться в меню. Також у цьому меню доступний чат-бот або онлайн-чат з оператором, щоб отримати допомогу без очікування.

МоноБанк: як зв’язатись

На сайті: Що б зв’язатись з підтримкою МоноБанку достатньо зайшовши на сайт пролистати трохи вниз, там будуть посилання на Viber та Telegram чати. Щоб отримати ширший спектр можливостей зв’язатися зі службою підтримки потрібно у розділі "Про нас" обрати пункт "Контакти", далі ви можете обрати зручний для вас месенджер. Трохи нижче знаходяться номера телефонів: по Україні 0 800 205 205 та з-за кордону +38 044 237 20 60.

У додатку: Щоб зв’язатись зі службою підтримки у застосунку, достатньо пролистати вниз та обрати пункт "Служба підтримки". Вам будуть доступні номери телефонів для дзвінків по Україні та закордоном і чат в Telegram.

Нацбанк прогнозує зростання дефіциту електроенергії і переглянув потребу в імпорті газу: деталі
31.10.25, 17:04

Лілія Подоляк

