Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк

Українські банки щоразу вдосконалюють свої платформи різними каналами комунікації, це спрощує життя та робить розв’язання проблем набагато швидшим. Пропонуємо короткий гайд як швидко зв’язатись з найпопулярнішими банками в Україні з сайту чи в додатку - пише УНН.

Як звернутися до підтримки ПриватБанку

На сайті: Що б зв’язатись з підтримкою ПриватБанку через сайт, достатньо натиснути на значок повідомлення у правому нижньому кутку сайту. Авторизувавшись, ви зможете написати оператору. Якщо ви хочете зателефонувати або зв’язатись іншим способом вам потрібно проскролити на самий низ сайту, там зазначено номер для мобільних телефонів по Україні, дзвінки на який є безкоштовними, – 3700 та номер для стаціонарних телефонів або дзвінків із-за кордону +38 073 716 11 31. Також можна звернутись у письмовому вигляді натиснувши кнопку "написати" під пунктом "питання та пропозиції".

У додатку: Щоб зв'язатися з підтримкою ПриватБанку через додаток, потрібно натиснути на значок повідомлення в правому верхньому куті головного екрана та вибрати "Допомога онлайн". Щоб зателефонувати, натисніть на значок профілю у верхньому лівому куті, потім оберіть "Служба підтримки", а потім "Дзвінок через Приват24".

Контакти гарячої лінії Ощадбанку

На сайті: Контакти гарячої лінії на сайті Ощадбанку можна знайти натиснувши значок повідомлення в правому нижньому куті, при натисканні з’являється розкладка, де при виборі певної іконки ви можете написати у Viber, Telegram, Messenger або web-бот або здійснити Viber чи web дзвінок. У вкладці "розділи" також є гаряча лінія, що розташована внизу 0 800 210 800.

У додатку: Щоб знайти контакти у додатку потрібно зайти у меню і обрати розділ "Підтримка". Інший спосіб отримати допомогу - скористатись чат-ботом у Telegram (@Oschadbot) чи Viber-дзвіноком за номером *333.

Телефони та канали зв’язку СенсБанку

На сайті: На сайті СенсБанку контакти та гаряча лінія розміщені в розділі "Приватним особам" у нижньому правому кутку сторінки. Натиснувши кнопку "Написати", відкривається вікно з доступними каналами зв’язку — посиланнями на Viber і Telegram, а також номерами гарячої лінії. Для клієнтів в Україні діє номер 0 800 50 20 50, а для тих, хто перебуває за кордоном, — +380 44 298 80 00.

Але ці контакти дійсні лише для приватних осіб, якщо ви підприємець, то для дзвінків по Україні для вас діє номер 0 800 50 70 44, а з-за кордону +380 44 298 50 00. Ці телефони розміщенні у розділі "Бізнесу".

У додатку: Зайдіть у розділ "Контакти", що знаходиться в меню. Також у цьому меню доступний чат-бот або онлайн-чат з оператором, щоб отримати допомогу без очікування.

МоноБанк: як зв’язатись

На сайті: Що б зв’язатись з підтримкою МоноБанку достатньо зайшовши на сайт пролистати трохи вниз, там будуть посилання на Viber та Telegram чати. Щоб отримати ширший спектр можливостей зв’язатися зі службою підтримки потрібно у розділі "Про нас" обрати пункт "Контакти", далі ви можете обрати зручний для вас месенджер. Трохи нижче знаходяться номера телефонів: по Україні 0 800 205 205 та з-за кордону +38 044 237 20 60.

У додатку: Щоб зв’язатись зі службою підтримки у застосунку, достатньо пролистати вниз та обрати пункт "Служба підтримки". Вам будуть доступні номери телефонів для дзвінків по Україні та закордоном і чат в Telegram.

