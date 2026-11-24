"ПриватБанк" после 5 попыток нашел покупателя на футбольный стадион "Днепр-Арена" и учебно-тренировочную базу в Приднепровске. Стадион продадут компании "Риал Эстейт 7" за 56,2 млн гривен, что на 60% меньше, чем во время первой попытки продажи в сентябре. Об этом передает УНН со ссылкой на данные Prozorro.Продажи.

Детали

Аукцион на приобретение футбольного стадиона "Днепр-Арена" и учебно-тренировочной базы начался во вторник, 24 ноября, в 11:45. Компания "Риал Эстейт 7" оказалась единственной, которая пришла на аукцион.

Стоит отметить, что в октябре ПриватБанк в очередной раз выставил на продажу "Днепр-Арену" вместе с тренировочной базой, при этом снизив цену лота более чем на 20 млн гривен. Тогда стоимость лота оценили в 118,3 млн гривен, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

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6 ноября ПриватБанк уже в пятый раз выставил стадион на аукцион, при этом снизив цену более чем на 50% — до 55 млн 633 тыс. гривен. Как уже отмечалось, "Риал Эстейт 7" оказалась единственной, которая пришла на аукцион, и предложила за объекты 56,21 миллиона гривен. Компания также должна уплатить НДС в размере 11 млн 242 тыс. гривен, что сделает стоимость актива 67 млн 452 тыс. гривен.

Что известно о компании и ее владельцах

По данным аналитического портала Youcontrol, ООО "Риал Эстейт 7" зарегистрировано лишь в апреле этого года с уставным капиталом 10 тыс. гривен. Компания зарегистрирована в Днепре, а основной вид деятельности — предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества.

Конечными бенефициарами компании являются Владислав Штипельман (32,5%), Дмитрий Харченко, Руслан Шостак и Алексей Марков — у всех троих по 22,5%.

Владислав Штипельман владеет рядом компаний, в частности Sol Union Group — украинской группой производственно-торговых компаний со штаб-квартирой в Днепре, которая специализируется на производстве и фасовке продуктов питания, готовых блюд (в частности, под брендом Neo Food) и бакалейной продукции.

Дмитрий Харченко владеет, в частности, Vertex Group — украинской девелоперской компанией, которая работает более 15 лет и имеет более 350 000 м² построенной и сданной недвижимости. Компания реализует проекты жилой и коммерческой недвижимости, сопровождая их от концепции и строительства до эксплуатации и сервиса для резидентов.

Руслан Шостак является совладельцем компании "Руш", которая управляет сетью магазинов красоты, здоровья и товаров для дома EVA, а также является совладельцем ООО "Омега", которому принадлежит сеть супермаркетов Varus.

Алексей Марков — глава Ассоциации футбола Днепропетровской области.

Отметим, что официально арена еще не продана. Передать недвижимость новому владельцу ПриватБанк сможет после полной оплаты и получения разрешения Антимонопольного комитета или подтверждения, что оно не требуется. Земельные участки под спортивными объектами находятся в коммунальной собственности. Победитель должен подписать протокол, произвести расчет и заключить договор купли-продажи.

"С детства я болел за наш "Днепр" и мечтал, что когда-нибудь и сам смогу что-то сделать для футбола в родном городе. Поэтому очень рад, что мы с друзьями из INSPIRA business club выиграли аукцион и что "Днепр-Арена" и база в Приднепровске останутся в руках днепрян, и верю, что самые громкие футбольные вечера этой арены еще впереди", — написал Марков в Facebook.

Руслан Шостак также добавил: "Для меня было принципиально, чтобы стадион остался в собственности днепрян. Мы все болели за ФК "Днепр" и помним, как эта команда объединяла город. Хочу, чтобы те, кто когда-то шел на матч с отцом, через несколько лет привели на трибуны уже своих детей".

"Каким будет Днепр через десять или двадцать лет, зависит и от решений, которые мы принимаем сегодня. Для меня в этом и заключается смысл объединять предпринимателей, готовых вместе брать на себя ответственность за важные для города проекты. Я точно знаю, что придёт время, и мы будем часто собираться на этом стадионе в Днепре. И каждое из 30 тысяч мест на нём будет занято болельщиками спортивных команд", — написал Шостак.

Что известно об арене

"Днепр-Арена" — современный футбольный стадион в городе Днепр, открытый 14 сентября 2008 года. Вместимость арены — 31 003 места. Строительство объекта продолжалось с 2005 по 2008 год, его финансировал ФК "Днепр", который в то время принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, через ПриватБанк, который в настоящее время находится под следствием по ряду обвинений.

До 2015 года арена находилась в собственности клуба и активно использовалась для матчей Украинской Премьер-лиги, финала Кубка Украины 2009 года, а также домашних игр Лиги Европы. Однако после финансовых проблем клуба — долгов перед игроками, УЕФА и за строительство стадиона — в 2016 году начались судебные процессы.

В декабре 2016 года, после национализации ПриватБанка, стадион перешёл в государственную собственность как часть активов, переданных в счёт погашения долгов. ФК "Днепр" прекратил существование как профессиональная команда.

ПриватБанк неоднократно пытался продать арену, однако желающих на неё не находилось. Впервые это произошло в 2022 году.

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