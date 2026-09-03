Новым временным руководителем Sense Bank стала Елена Зубченко

Елена Зубченко стала исполняющей обязанности председателя правления АО "Сенс Банк". Об этом сообщили в пресс-службе банка и добавили, что продолжается обновление состава Наблюдательного совета, передает УНН.

Обязанности председателя Правления банка исполняет Елена Зубченко, которая имеет более 20 лет профессионального опыта, в частности на руководящих должностях в банковской, юридической и государственной сферах, включая работу в "ПриватБанке" и Министерстве финансов Украины, а также значительную экспертизу в сфере международного права. В настоящее время АО "Сенс Банк" продолжает работать в штатном режиме, в соответствии с законодательством, регуляторными требованиями и внутренними документами