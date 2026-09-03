Новым временным руководителем Sense Bank стала Елена Зубченко
Киев • УНН
Елену Зубченко назначили исполнять обязанности председателя правления Sense Bank. Банк обновляет Наблюдательный совет после отстранения фигурантов материалов НАБУ.
Елена Зубченко стала исполняющей обязанности председателя правления АО "Сенс Банк". Об этом сообщили в пресс-службе банка и добавили, что продолжается обновление состава Наблюдательного совета, передает УНН.
Обязанности председателя Правления банка исполняет Елена Зубченко, которая имеет более 20 лет профессионального опыта, в частности на руководящих должностях в банковской, юридической и государственной сферах, включая работу в "ПриватБанке" и Министерстве финансов Украины, а также значительную экспертизу в сфере международного права. В настоящее время АО "Сенс Банк" продолжает работать в штатном режиме, в соответствии с законодательством, регуляторными требованиями и внутренними документами
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, продолжается обновление состава Наблюдательного совета АО "Сенс Банк". В августе Национальным банком Украины был согласован независимый член Наблюдательного совета — международный банкир Петер Новак. В ближайшее время ожидается согласование НБУ еще двух вновь назначенных членов.
После вступления в должность одного из них Наблюдательный совет будет иметь необходимый состав для проведения правомочных заседаний. В частности, к полномочиям Наблюдательного совета относится принятие решений о прекращении полномочий председателя Правления, а также других решений в пределах его исключительной компетенции.
Добавим
В пресс-службе отметили, что все должностные лица АО "Сенс Банк", являющиеся фигурантами материалов, обнародованных НАБУ 19.08.2026, отстранены от исполнения своих должностных обязанностей и не имеют доступа к управлению банком.
В отношении председателя Правления АО "Сенс Банк" суд определил меру пресечения в виде залога и возложил на него определенные обязанности.
Кроме того, банк получил решение Национального банка Украины о несоответствии Алексея Ступака квалификационным требованиям относительно профессиональной пригодности и требование принять неотложные меры для прекращения его полномочий.
Главе Sense Bank Ступаку назначили залог в размере 15 млн грн02.09.26, 21:31 • 4726 просмотров
Напомним
Министерство финансов имеет четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны.