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Главе Sense Bank Ступаку назначили залог в размере 15 млн грн

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

ВАКС назначил Алексею Ступаку залог в размере 15 млн грн по делу о легализации 150 млн грн. НБУ требует прекратить его полномочия.

Главе Sense Bank Ступаку назначили залог в размере 15 млн грн

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн для председателя правления государственного Sense Bank Алексея Ступака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию судебного органа.

Детали

Ступак — фигурант дел НАБУ и САП "Форест Гамп". Ему сообщили о подозрении в возможной легализации 150 млн грн, которые, по данным следствия, он использовал для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Часть финансовых операций, как утверждает сторона обвинения, проходила через Sense Bank.

Как сообщили в ВАКС, с момента применения меры пресечения в виде залога подозреваемый обязан выполнять возложенные на него судом обязанности независимо от того, были ли средства уже фактически внесены на соответствующий счет.

Согласно материалам уголовного производства, лицу сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о пособничестве в использовании имущества, обстоятельства получения которого свидетельствуют о его преступном происхождении, в частности проведении финансовых операций и совершении действий, направленных на сокрытие источника происхождения денежных средств.

Следственный судья также отказал в удовлетворении ходатайства о передаче подозреваемого на поруки.

Почему об Алексее Ступаке упомянули в НБУ

Кроме того, 2 сентября стало известно о решении Национального банка признать Ступака не соответствующим квалификационным требованиям относительно профессиональной пригодности и потребовать от Кабинета Министров прекратить его полномочия.

Решение приняли по результатам административного производства, которое НБУ открыл в начале мая 2026 года.

По данным регулятора, основанием стала полученная в ходе банковского надзора информация о нарушении банком требований украинского законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

В Нацбанке заявили, что выявленные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении принципов добросовестного корпоративного управления, игнорировании принципов открытости и прозрачности в деятельности Sense Bank, причастности Ступака к непрозрачной управленческой практике, а также ненадлежащем исполнении им обязанностей руководителя банка.

По мнению НБУ, это создает повышенные регуляторные и репутационные риски.

Регулятор также выдвинул АО "СЕНС БАНК" в лице его акционера, Кабинета Министров Украины, требование безотлагательно принять меры для прекращения полномочий Алексея Ступака и назначения другого лица на должность председателя правления.

Глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады отметил, что правительство имеет достаточные полномочия для принятия соответствующего решения с учетом положений закона №3587-IX относительно совершенствования корпоративного управления.

Отметим, что решение НБУ является отдельным от уголовного производства НАБУ и САП. Административное производство в отношении Ступака регулятор начал еще в начале мая 2026 года. Его основанием стала полученная в рамках банковского надзора информация о возможных нарушениях принципов корпоративного управления, непрозрачных управленческих практиках и ненадлежащем исполнении Ступаком обязанностей руководителя Sense Bank.

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