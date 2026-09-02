Голові Sense Bank Ступаку призначили 15 млн грн застави

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від судового органу.

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Ступак — фігурант справ НАБУ і САП "Форест Гамп". Отримав підозру щодо ймовірної легалізації 150 млн грн, які, за даними слідства, використав для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Частина фінансових операцій, як стверджує сторона обвинувачення, проходила через Sense Bank.

Як повідомили у ВАКС, з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього судом обов'язки, незалежно від того, чи були кошти вже фактично внесені на відповідний рахунок.

За матеріалами кримінального провадження, особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Йдеться про пособництво у використанні майна, обставини одержання якого свідчать про його злочинне походження, зокрема проведення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на маскування джерела походження грошових коштів.

Слідчий суддя також відмовив у задоволенні заяви про передачу підозрюваного на поруки.

Чому про Олексія Ступака згадали у НБУ

Крім того, 2 вересня стало відомо про рішення Національного банку визнати Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та вимагати від Кабінету Міністрів припинити його повноваження.

Рішення ухвалили за результатами адміністративного провадження, яке НБУ відкрив на початку травня 2026 року.

За даними регулятора, підставою стала отримана під час банківського нагляду інформація про порушення банком вимог українського законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

У Нацбанку заявили, що виявлені обставини свідчать про недотримання принципів доброчесного корпоративного управління, ігнорування принципів відкритості та прозорості у діяльності Sense Bank, причетність Ступака до непрозорої управлінської практики, а також неналежне виконання ним обов'язків керівника банку.

На думку НБУ, це створює підвищені регуляторні та репутаційні ризики.

Регулятор також висунув АТ "СЕНС БАНК" в особі його акціонера, Кабінету Міністрів України, вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Олексія Ступака та призначення іншої особи на посаду голови правління.

Голова НБУ Андрій Пишний під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради зазначив, що уряд має достатні повноваження для ухвалення відповідного рішення з урахуванням положень закону №3587-IX щодо вдосконалення корпоративного управління.

Зазначимо, що рішення НБУ — окреме від кримінального провадження НАБУ і САП. Адміністративне провадження щодо Ступака регулятор розпочав ще на початку травня 2026 року. Його підставою стала отримана в межах банківського нагляду інформація про можливі порушення принципів корпоративного управління, непрозорі управлінські практики та неналежне виконання Ступаком обов'язків керівника Sense Bank.