ПриватБанк восстановил работу сервисов после сбоя и пообещал вернуть списанные средства

ПриватБанк сообщил о восстановлении стабильной работы сервисов после утреннего сбоя и указал, что списанные средства «вернутся на счета клиентов в течение суток», пишет УНН.

Сервисы ПриватБанка снова работают в стандартном режиме. Технический сбой, который мы наблюдали утром, позади. Оплата через POS-терминалы работает, обработка платежей онлайн происходит без задержек. В некоторых случаях клиенты сталкивались с тем, что транзакции не проводились, несмотря на списание средств. Эта проблема также решена. Средства вернутся на счета клиентов в течение суток